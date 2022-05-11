Theodorico: "Se eu não puder escolher quem apoiar para o governo, posso até sair do PP"

Deputado estadual Theodorico Ferraço Crédito: Ana Salles/Ales

Com 60 anos de vida pública e 84 de idade, o deputado estadual Theodorico Ferraço já viu e fez muita coisa. Agora, em pré-campanha pela reeleição e recém-chegado ao PP, quer poder escolher livremente quem apoiar na corrida pelo Palácio Anchieta.

O partido, no entanto, é fiel aliado do governador Renato Casagrande (PSB) e certamente vai estar ao lado do socialista, outro que está em busca de mais um mandato, embora não verbalize isso.

Theodorico tem base eleitoral no Sul do Espírito Santo, principalmente em Cachoeiro de Itapemirim. A cidade é administrada por um aliado do governador, Victor Coelho (PSB).

Mas o deputado estadual faz questão de dizer que somente na convenção estadual do PP, que deve ocorrer em 30 de julho, vai bater o martelo sobre a quem deve se aliar na corrida pelo governo do estado. Theodorico quer se manter como um jogador relevante.

"O bom conselho do mestre político, o próprio Ferraço, indica que eu tenho que aguardar", diz o parlamentar. Sim, chamando-se de mestre.

"Quando entrei no partido entrei como candidato completamente independente, de livre escolha para presidente e governador", complementou.

Embora Theodorico diga que migrou para o PP com a garantia de independência para escolher quem apoiar para presidente da República e governador, o presidente estadual do partido, Marcus Vicente, sem comentar o caso concreto, afirmou à coluna que, na convenção, a sigla vai fechar questão: é para todo mundo apoiar o mesmo nome.

"O partido sempre trabalhou com nomes fechados. Na hora que a convenção definir, bater o martelo, em 30 de julho, o partido marcha unido. Se fechamos com Bolsonaro para presidente e Casagrande governador, é evidente que vamos pedir voto fechado, todo mundo", asseverou Vicente.

O PP não só está alinhado ao governador como quer espaço para disputar o cargo de vice ou, preferencialmente, o de senador na chapa do socialista.

"Se fechar questão com um candidato, eu só tenho duas opções: ou apoio o candidato ou saio do partido", disparou Theodorico.

Se sair do PP a esta altura do campeonato, ele não poderia disputar as eleições.

"Não digo apenas que eu saio do partido, posso até abandonar a vida pública" Theodorico Ferraço (PP) - Deputado estadual

O deputado não diz com todas as letras, mas tudo isso é por não querer apoiar Casagrande. Há tempos ele se diz independente em relação ao Palácio Anchieta e, nos bastidores, reclama que o governador prestigia apenas o próprio partido, o PSB.

O quanto isso seria ruim para o governador é relativo. Afinal, como já mencionado, Casagrande já tem um aliado em Cachoeiro.

Theodorico sustenta que é uma questão de democracia interna. "Se for escolha (do nome a ser apoiado pelo PP) que não me agrada e que não seja do interesse do estado posso até abandonar o partido. Mas o partido, pelo que me consta, é democrático", afirmou.

"O PP está próximo a Casagrande, não digo a totalidade, boa parte do partido. Outros, nem tanto. Hoje eu não tenho candidato a governador", salientou.

O presidente estadual do PP disse à coluna que, se alguém descumprir uma orientação direta da sigla, isso deve ser analisado caso a caso.