César Colnago: "O candidato ao governo é Guerino Zanon"

César Colnago, Gilberto Kassab e José Carlos da Fonseca Júnior em reunião em São Paulo nesta segunda-feira (9) Crédito: Divulgação

Após a conversa com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira (9), o ex-vice-governador César Colnago bateu o martelo: deixou oficialmente a disputa pelo governo do Espírito Santo para apoiar o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon , do mesmo partido.

Colnago, por sua vez, pretende disputar o Senado. "O candidato a governador é Guerino. Sou candidato potencialmente a senador, vamos trabalhar para isso. Essa é uma decisão minha, do Kassab e do Zé Carlinhos (José Carlos da Fonseca Júnior, ex-presidente em exercício do PSD estadual)", afirmou o ex-vice-governador à coluna.

"Tem todo um processo, até julho, para viabilizar a candidatura ao Senado", complementou. Para se viabilizar ele precisa, obviamente, mostrar-se competitivo no quesito intenções de voto e também ter estrutura para fazer uma campanha da magnitude que envolve ir em busca desses votos em todo o estado.

Colnago saiu do PSDB para poder disputar o Palácio Anchieta, já que não viu espaço para isso no ninho tucano. O PSD, no entanto, também filiou Guerino, que se firmou como o nome do partido

Na conversa com Kassab, como a coluna mostrou , ficou acertado que o ex-vice-governador tem apoio no partido para concorrer a um cargo majoritário. E esse cargo, revela agora Colnago, é a única vaga de Senador que está em questão.

No cenário em que Colnago seria o candidato ao Palácio Anchieta, o ex-tucano ficou com 3%, também em quinto lugar e no mesmo patamar que Guerino.

O PSD ainda não tem outros partidos como parceiros. Lançar candidatos ao governo e ao Senado pode deixar a chapa "pesada", além de custar caro, afinal, para fazer duas campanhas grandes é preciso ter dinheiro suficiente.

Mas não é impossível. O PL, por exemplo, tem o ex-deputado federal Carlos Manato como pré-candidato a governador e o ex-senador Magno Malta a senador.