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Eleições 2022

César Colnago: "O candidato ao governo é Guerino Zanon"

Ex-vice-governador deixa a corrida pelo Palácio Anchieta para apoiar o ex-prefeito de Linhares que, assim como ele, é do PSD. Colnago pretende disputar o Senado

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 20:39

Públicado em 

09 mai 2022 às 20:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

César Colnago, Gilberto Kassab e José Carlos da Fonseca Júnior
César Colnago, Gilberto Kassab e José Carlos da Fonseca Júnior em reunião em São Paulo nesta segunda-feira (9) Crédito: Divulgação
Após a conversa com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira (9), o ex-vice-governador César Colnago bateu o martelo: deixou oficialmente a disputa pelo governo do Espírito Santo para apoiar o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, do mesmo partido.
Colnago, por sua vez, pretende disputar o Senado. "O candidato a governador é Guerino. Sou candidato potencialmente a senador, vamos trabalhar para isso. Essa é uma decisão minha, do Kassab e do Zé Carlinhos (José Carlos da Fonseca Júnior, ex-presidente em exercício do PSD estadual)", afirmou o ex-vice-governador à coluna.
"Tem todo um processo, até julho, para viabilizar a candidatura ao Senado", complementou. Para se viabilizar ele precisa, obviamente, mostrar-se competitivo no quesito intenções de voto e também ter estrutura para fazer uma campanha da magnitude que envolve ir em busca desses votos em todo o estado.
Colnago saiu do PSDB para poder disputar o Palácio Anchieta, já que não viu espaço para isso no ninho tucano. O PSD, no entanto, também filiou Guerino, que se firmou como o nome do partido.
Na conversa com Kassab, como a coluna mostrou, ficou acertado que o ex-vice-governador tem apoio no partido para concorrer a um cargo majoritário. E esse cargo, revela agora Colnago, é a única vaga de Senador que está em questão.
Na pesquisa Ipec divulgada na última segunda-feira (2), Guerino alcançou 5% das intenções estimuladas de voto, ficou em quinto lugar. O líder, o governador Renato Casagrande (PSB), teve 42%.
No cenário em que Colnago seria o candidato ao Palácio Anchieta, o ex-tucano ficou com 3%, também em quinto lugar e no mesmo patamar que Guerino.
O PSD ainda não tem outros partidos como parceiros. Lançar candidatos ao governo e ao Senado pode deixar a chapa "pesada", além de custar caro, afinal, para fazer duas campanhas grandes é preciso ter dinheiro suficiente.
Mas não é impossível. O PL, por exemplo, tem o ex-deputado federal Carlos Manato como pré-candidato a governador e o ex-senador Magno Malta a senador.
A disputa pelo Senado está embolada, com Magno numericamente à frente, mas empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com o ex-prefeito de Colatina Sergio Meneguelli e com a senadora Rose de Freitas (MDB).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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