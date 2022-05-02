Por onde anda o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende

O ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende Crédito: Fernando Madeira

O ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende já foi até citado como um provável sucessor de Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta. Deixou a administração da Capital em 2020 sem conseguir eleger o sucessor, o deputado estadual Fabrício Gandini , que é do mesmo partido que ele, o Cidadania.

Desde então, o ex-prefeito "mergulhou". De acordo com aliados, ele ainda conversa com atores políticos, como o próprio Casagrande e pessoas mais próximas, como a ex-secretária estadual de Turismo Lenise Loureiro (Cidadania).

Luciano tem assento na Executiva nacional do Cidadania, é o segundo vice-presidente estadual do partido e preside o conselho curador da Fundação Astrogildo Pereira, ligada à legenda. Mas mesmo dentro da sigla tem tido atuação tímida.

"Tive 30 anos de mandato. Agora estou cuidando da minha vida, me reorganizando, não tem nada decidido", afirmou, à coluna, já adiantando a resposta a uma pergunta: o ex-prefeito não vai ser candidato nestas eleições?

Por enquanto, não. "Se mudar, eu te aviso", adiantou. Presidente estadual do Cidadania, Gandini incentiva o aliado a disputar.

O nome de Luciano não está no esboço da chapa para eleger deputados federais ou estaduais a ser formada com o PSDB, partido que forma federação com o Cidadania. O posto de candidato ao Senado poderia ser uma opção.

O PSDB também tem um integrante para compor a chapa majoritária, como vice ou disputando uma cadeira de senador, o ex-senador Ricardo Ferraço.

O Cidadania é aliado de Casagrande. O PSDB ainda vai definir quem apoiar na disputa ao governo do estado, mas também está inclinado ao socialista, o que levaria a federação ao palanque pela reeleição do atual governador. Assim, caberia a Casagrande decidir quem ocuparia as vagas de vice e de candidato ao Senado na chapa. A fila de interessados é grande

Voltando a Luciano Rezende, ele sempre destacou ser aliado do governador e que a única certeza é que não disputaria nada contra o aliado.

Depois que deixou a prefeitura, Luciano passou a atuar como professor e coordenador de uma pós-graduação em Medicina esportiva, área de especialização do ex-prefeito.

"Estou focado na retomada profissional, organizando a pós em Medicina esportiva e dando aulas de consultoria", resumiu.

Nas redes sociais, ele também aparece em momentos com a família e praticando remo.

Marina Lodi, a esposa, e Luciano Rezende em fevereiro de 2022 Crédito: Vitor Machado

"Eu tenho conversado sempre com ele, mas não é candidato este ano. A gente discute muito, ele dá opiniões, me apoia, é parceiro dentro do Cidadania, faz reflexões sobre a política do país, contextualiza sobre o que deve ser minha campanha, acompanha ao largo", contou Lenise, que é pré-candidata a deputada estadual.

"Ele está dando um tempo deste pleito, não significa que ele deixe totalmente a política", avaliou.

Outras pessoas próximas a Luciano avaliam que a derrota de Gandini, ainda no primeiro turno, na disputa pela Prefeitura de Vitória abalou o ex-prefeito.

A campanha de Gandini nem se atrelou muito à imagem do então prefeito da Capital, mas o deputado estadual é sabidamente uma espécie de pupilo de Luciano. A pré-candidatura do parlamentar ao Executivo municipal foi anunciada com bastante antecedência, era o plano A e B.

Luciano foi vereador de Vitória, eleito em 2004. Foi deputado estadual, em 2011 e 2012, quando acabou alçado ao posto de prefeito da cidade. Em 2016, foi reeleito após uma disputa acirrada com o então deputado estadual Amaro Neto , na época filiado ao Solidariedade.

O então prefeito apostou as fichas em Gandini em 2020 para manter seu grupo político no comando da prefeitura. Quem levou a melhor foi Lorenzo Pazolini , filiado ao Republicanos, mesmo partido que hoje abriga Amaro.