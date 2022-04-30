Audifax ou Audifáx: "O atual governador não é gestor"

Audifax Barcelos discursa em evento que lançou a pré-candidatura dele ao governo do Espírito Santo Crédito: Letícia Gonçalves

Ao ser lançado pré-candidato a governador do Espírito Santo pela Rede, neste sábado (30), o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos relatou que percorreu os 78 municípios do estado e que, no interior, é chamado de Audifáx. Um reflexo de que ele precisa ganhar terreno fora da Grande Vitória.

Enquanto isso, Audifax tem como alvo o governador Renato Casagrande (PSB). No discurso, elencou o que considera falhas da administração estadual. "Esse estado está bombando de dinheiro. Acho que nunca viram tanto dinheiro na vida. Cadê as políticas sociais? Não tem", bradou para a plateia de apoiadores.

"O atual governante não é gestor. (Casagrande) só vai nos municípios em inauguração em ano eleitoral. Vou visitar os municípios durante quatro anos", complementou, ao discursar, de pé.

Atrás dele, em cadeiras, os aliados. Nenhum era do PSOL, partido que vai formar uma federação com a Rede.

De acordo com o ex-prefeito, ele convidou os integrantes da sigla coirmã. Apenas a vereadora de Vitória Camila Valadão telefonou para avisar que não poderia comparecer devido a um compromisso pré-agendado.

A relação entre Rede e PSOL não é das melhores no Espírito Santo, como a coluna mostrou . Muito provavelmente, a parceria entre as legendas vai se dar apenas formalmente.

Representantes municipais de PSDB, Brasil35 e Solidariedade se fizeram presentes no lançamento da pré-candidatura. Mas Audifax ainda está isolado, sem apoios de partidos.

Ele conta com o endosso da própria Rede, como frisou o porta-voz nacional da sigla, Wesley Diógenes. "Quero reafirmar a prioridade absoluta da Rede nacional com o Espírito Santo", discursou.

Audifax há meses mantém conversas com o PSD de Guerino Zanon e com o Republicanos, de Erick Musso , outros pré-candidatos ao governo. O ex-prefeito avalia que, até agosto, as alianças vão se assentar.

Ocorre que para um pré-candidato de um partido pequeno, como a Rede, que só vai ter tempo de propaganda na TV graças à aliança com o PSOL, formar parcerias é crucial. Audifax já acenou até para o MDB da senadora Rose de Freitas , mas ela quer, preferencialmente, associar-se a Casagrande.

Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos ao governo do Espírito Santo Crédito: Letícia Gonçalves

No lançamento da pré-candidatura, no Centro Comunitário de Laranjeiras, o ex-prefeito da Serra estava em casa, ovacionado pelo público. O repertório contou com orações e menções a um destino determinado por Deus, que é o de comandar o Palácio Anchieta.

Fora da Serra, no entanto, o clima é outro e a briga para se manter na disputa vai ser árdua.

ELIANA GORRITI PRÉ-CANDIDATA

Depois de Philipe Lemos e Jorge Félix, outro nome conhecido nas telinhas decidiu entrar para a política. Trata-se da jornalista e influencer Eliana Gorritti.

A pré-candidatura dela a deputada estadual foi lançada também neste sábado, pela Rede.

RENOVAÇÃO

Audifax se apresenta como uma alternativa para haver renovação no comando do Executivo estadual. O ex-prefeito, no entanto, tem 30 anos de vida pública, disputou, e ganhou, quatro eleições (três para prefeito e uma para deputado federal). Não é bem um neófito.

Para contornar a contradição, diz que "está na hora de o estado ter uma liderança nova, mas com experiência, com gestão".

ESCORREGADIO

O ex-prefeito se diz de centro, de esquerda e de direita. É um dos motivos pelos quais o PSOL tem dificuldade em apoiar a pré-candidatura dele. Em discurso neste sábado, o ex-prefeito afirmou que "não será nem Lula nem Bolsonaro que vai governar esse estado".