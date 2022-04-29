Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

O PP apresenta suas armas na corrida pelo Senado no ES

O deputado federal Da Vitória é o nome da sigla para o posto, que está concorrido na chapa de Renato Casagrande

Públicado em 

29 abr 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Josias da Vitória
Deputado federal Josias da Vitória Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados
O PP apresenta suas armas. Não é segredo que o Progressistas quer uma vaga na chapa do governador Renato Casagrande (PSB), preferencialmente o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), já explicitou isso no dia em que o deputado Da Vitória se filiou à sigla.
Já detalhamos aqui o apetite do Podemos pelo mesmo posto e a intenção do PSDB, que ainda não bateu o martelo sobre quem apoiar na corrida ao Palácio Anchieta, de chegar lá. Agora tratemos do PP, que saiu turbinado da janela partidária, angariando deputados federais e estaduais.
É um partido de centro-direita, que pode ajudar Casagrande a colher votos nesse campo. Certamente vai estar na aliança do socialista. Quanto ao Senado, vai ser preciso bater os concorrentes.
Vejamos os predicados de Da Vitória na corrida pela vaga de candidato ao Senado com Casagrande: é historicamente próximo ao governador, é policial militar da reserva, é de direita.
Enquanto isso, Rose de Freitas (MDB) disputou o governo do estado contra Casagrande em 2018. E o coronel Alexandre Ramalho (Podemos) foi comandante da Polícia Militar no governo Paulo Hartung (ex-MDB). Os dois estão no páreo para obter o apoio de Casagrande na disputa pelo Senado. Há ainda Nelson Júnior, pelo Avante.
"O apoio que Casagrande precisa é no lado mais liberal, de direita, e ele encontra isso no PP", diz um aliado.
Há no ar, no entanto, uma preocupação que pesa até sobre a cabeça do próprio governador: e se Da Vitória deixar de disputar a reeleição, tentar o Senado e ficar sem nada?
A viabilidade eleitoral é uma interrogação. Em 2018, Fabiano Contarato (então filiado à Rede) e Marcos do Val (na época no Cidadania) consolidaram-se apenas na reta final.
O PP está bastante confiante, mas integrantes de siglas da base de Casagrande mesmo não têm o mesmo entusiasmo.
"Sem Da Vitória (se ele sair da chapa de candidatos a deputado federal) o PP corre o risco de eleger apenas um federal", aposta um deles.

Veja Também

PSOL e Audifax se estranham (também) por causa de Rose de Freitas

Presidente do PT pede a dirigentes do ES para pavimentar caminho com o PSB

O PP bota banca que elege três ou até quatro. Na chapa estão os já deputados federais Neucimar Fraga, Norma Ayub e Evair de Melo. Além do presidente estadual do PP, Marcus Vicente, e o próprio Da Vitória.
Sem ele, acreditam que conseguem emplacar dois deputados federais.
"Construímos uma grande legenda, a maior do estado. Qual o motivo para o PP não participar da majoritária? Com vice ou Senado?", questiona um progressista.
Da Vitória, ao menos publicamente, se diz pré-candidato à reeleição. Mas o secretário-geral do PP estadual, Marcos Delmaestro, admite: "Da Vitória tem interesse de ser senador".
O presidente estadual do partido é comedido. Diz que isso não vai ser decidido agora e sim somente durante o prazo de realização de convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto.
Sobre a sustentação de uma grande aliança que perpassa diversos matizes ideológicos, Marcus Vicente não vê problema.
"Isso não passa pela ideologia de ser de centro esquerda ou direita e sim pelo compromisso com a coisa pública e com resultado", avaliou.
O PP é um partido do Centrão e, como tal, é pragmático. Não se aferra a questões ideológicas. 

LEIA MAIS 

Prefeitura de Vitória reajusta auxílio-alimentação dos servidores em 72%

PT bota o bloco na rua por Contarato e PSB de Casagrande reage

Quatro vereadores perdem o mandato no ES por candidatura laranja

Prefeitos abandonam partidos para apoiar Casagrande

Patriota declara apoio a Erick Musso na disputa pelo governo do ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados