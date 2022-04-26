Presidente do PT pede a dirigentes do ES para pavimentar caminho com o PSB

Deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann Crédito: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Teve planejamento da pré-campanha e agendamento de plenárias, reuniões com militantes no interior do estado. E até contato com a Rede, que tem a própria pré-candidatura ao governo, com Audifax Barcelos

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, está entrando em contato, por telefone, com dirigentes locais do partido adotando um tom diferente.

A coluna apurou que ela não pediu, em conversas nos últimos dias, a retirada de Contarato do jogo, mas quer que o caminho seja pavimentado para uma possível aliança com o PSB do governador Renato Casagrande , o que, sim, tiraria o senador do tabuleiro.

Gleisi quer que haja clima para uma eventual parceria entre PT e PSB no Espírito Santo. Essa é uma decisão que deve partir da direção nacional, mas a presidente pretende, se for essa a opção, que não haja um "casamento na delegacia", devido à beligerância entre as partes.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, deixou claro para Gleisi que o apoio do PT a Casagrande seria importante. Assim, para azeitar as conversas sobre outros estados, em que a coisa não anda bem, como São Paulo, os petistas poderiam conceder a aliança ao PSB.

Os dois partidos já estão juntos nacionalmente. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin vai ser o vice na chapa do ex-presidente Lula.

A prioridade do PT é fazer com que Lula suba, triunfante, mais uma vez, a rampa do Palácio do Planalto. Um palanque local para o petista, com Contarato, poderia ajudar nisso. Já Casagrande não parece entusiasmado a fazer campanha para o ex-presidente.

As conversas, no entanto, como já mencionado, perpassam outros estados. E o PSB local já afirmou que os candidatos a deputado pelo partido vão pedir voto para Lula no Espírito Santo.

"O que o PSB tem a oferecer ao PT? Vão fazer campanha para o Lula? Vão dar espaço na majoritária (candidatura a vice ou ao Senado)? É uma decisão nacional, mas tem que haver alguma proposta", avalia um petista ouvido pela coluna.

Já houve certo estresse entre petistas e socialistas. Um casagrandista disse à coluna, por exemplo, que afirmar que o governo não investe no social é "fake news". Essa é uma área em que o PT avalia que o estado precisa dar mais atenção.

A tendência, após o pedido de Gleisi, é que as negociações entre PT e PSB sejam aceleradas no estado.