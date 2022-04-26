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Benefício

Prefeitura de Vitória reajusta auxílio-alimentação dos servidores em 72%

Valor vai passar de  R$ 320 para R$ 550. Funcionários da Câmara da Capital também vão ser beneficiados

Públicado em 

26 abr 2022 às 15:09
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
Prefeitura de Vitória enviou projeto de lei ao Legislativo Crédito: Carlos Alberto Silva
Os servidores da Prefeitura de Vitória vão contar com um auxílio-alimentação de R$ 550 a partir de 1º de maio. O valor atual é de R$ 320.
O reajuste de 72,5% está previsto em projeto de lei enviado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) nesta terça-feira (26) à Câmara Municipal.
De acordo com o presidente da Casa, Davi Esmael (PSD), o texto deve ser votado em regime de urgência, já nesta quarta (27).
Davi Esmael, que é aliado de Pazolini, exaltou o reajuste e ressaltou que os servidores da prefeitura não têm reajuste no benefício desde 2017. "Considerando esse período, são 22% de perdas inflacionárias, o que corresponde (om o reajuste) a 50% de ganho real. É para valorizar os servidores", elogiou.
Os servidores da Câmara também vão contar com reajuste no auxílio. Com R$ 230 a mais, o benefício vai ser de R$ 998 mensais.

Correção

26/04/2022 - 3:43
Inicialmente, a coluna informou que o valor do auxílio-alimentação dos servidores da Câmara de Vitória vai passar para R$ 768. Na verdade, esse é o valor atual. Vai passar para R$ 998. A correção foi feita.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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