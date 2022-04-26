Prefeitura de Vitória reajusta auxílio-alimentação dos servidores em 72%

Prefeitura de Vitória enviou projeto de lei ao Legislativo Crédito: Carlos Alberto Silva

Os servidores da Prefeitura de Vitória vão contar com um auxílio-alimentação de R$ 550 a partir de 1º de maio. O valor atual é de R$ 320.

O reajuste de 72,5% está previsto em projeto de lei enviado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) nesta terça-feira (26) à Câmara Municipal.

De acordo com o presidente da Casa, Davi Esmael (PSD), o texto deve ser votado em regime de urgência, já nesta quarta (27).

Davi Esmael, que é aliado de Pazolini, exaltou o reajuste e ressaltou que os servidores da prefeitura não têm reajuste no benefício desde 2017. "Considerando esse período, são 22% de perdas inflacionárias, o que corresponde (om o reajuste) a 50% de ganho real. É para valorizar os servidores", elogiou.

Os servidores da Câmara também vão contar com reajuste no auxílio. Com R$ 230 a mais, o benefício vai ser de R$ 998 mensais.