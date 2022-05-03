Majeski se encontra com Guerino e diz que pode não apoiar nome escolhido pelo PSDB

O deputado estadual Sergio Majeski e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon Crédito: Divulgação

O deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) reuniram-se nesta terça-feira (3) para um café da manhã com sabor eleitoral. Guerino é pré-candidato ao governo do estado e Majeski, a deputado federal, embora avente a possibilidade de disputar o Senado.

O PSDB forma federação com o Cidadania e ainda não definiu quem vai apoiar na corrida pelo Palácio Anchieta. O encontro do deputado com o ex-prefeito não chega a ser um indicativo.

Seja qual for a decisão, Majeski diz que pode não acompanhar os colegas de ninho.

"Quando eu fui para o PSDB eu acordei com o Vandinho (Vandinho Leite, presidente estadual dos tucanos) que eu não seria obrigado a fazer campanha para o candidato que o partido optasse", ressaltou o deputado. "Mas isso não significa que eu vou apoiar o Guerino", tergiversou.

A conversa com o pré-cadidato ao Palácio Anchieta, de acordo com ele, foi para falar, principalmente, de problemas e propostas para a área de educação.

Majeski saiu cacifado do levantamento. Se disputasse o Senado, largaria com 6% . Ele figura na chapa de pré-candidatos a deputado federal e dificilmente o PSDB o tiraria de lá. O desempenho do deputado estadual pode ser preponderante para o PSDB emplacar uma cadeira na Câmara dos Deputados, algo vital para qualquer sigla.