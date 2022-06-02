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Eleições 2022

"O partido não tem dono", diz Colnago, que reforça pré-candidatura ao Senado

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, que é do PSD, mesma sigla de Colnago, e é pré-candidato ao governo do ES, disse à coluna que a vaga de candidato ao Senado vai ser oferecida a outros partidos

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 17:27

Públicado em 

02 jun 2022 às 17:27
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-vice-governador César Colnago
Ex-vice-governador César Colnago Crédito: Letícia Gonçalves
Em entrevista à coluna na manhã desta quinta-feira (2), o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, afirmou que as vagas de vice e de candidato ao Senado na chapa vão ficar livres para serem oferecidas a potenciais parceiros de outros partidos.
O correligionário dele, o ex-vice-governador César Colnago, no entanto, disse à coluna, também em primeira mão, no dia 9 de maio, que havia desistido de disputar o governo, mas seria candidato ao Senado pelo PSD.
Nesta quinta à tarde, Colnago reforçou à coluna: "O que eu tinha para falar já falei, sou candidato ao Senado. Ponto".
"O partido não tem dono, vai se reunir em convenção em julho", complementou.
É na convenção que são definidos os candidatos.

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Colnago esteve com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no dia 9 de maio. "Foi Kassab quem me sugeriu disputar o Senado", ressaltou.
O ex-vice-governador corre o risco de ser rifado. Ironicamente, ele saiu do PSDB porque lá não havia espaço para que ele disputasse o governo do estado. Foi para o PSD afirmando que lá teria uma chance. Não teve.
Guerino disse que saiu da prefeitura de Linhares, em 1º de abril, já com a garantia de que seria o nome do PSD na corrida pelo Palácio Anchieta.
Colnago recuou, apoiou Guerino publicamente e se lançou para o Senado. Mas agora o discurso do ex-prefeito de Linhares quanto a essa possibilidade é desencorajador.
"Com relação ao Senado, o César sabe muito bem, ele é inteligente, que estamos discutindo uma eleição majoritária, em que temos vaga para Senado, vice e governador. Ele sabe que precisamos ter em aberto essas duas vagas (vice e Senado) para atrair novos partidos", afirmou Guerino.
"Ele está fazendo isso com muita habilidade. Não existe fio desencapado na nossa relação", apaziguou.
Algum fio desencampado tem aí, sim.
Colnago deve conversar com Kassab novamente e disse que, pelo que sabe, ainda é presidente estadual do PSD.
Ele não sabia, aparentemente, mas enquanto conversávamos o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já informava o novo presidente da sigla no estado: Neivaldo Bragato.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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