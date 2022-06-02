"O partido não tem dono", diz Colnago, que reforça pré-candidatura ao Senado

Ex-vice-governador César Colnago Crédito: Letícia Gonçalves

Nesta quinta à tarde, Colnago reforçou à coluna: "O que eu tinha para falar já falei, sou candidato ao Senado. Ponto".

"O partido não tem dono, vai se reunir em convenção em julho", complementou.

É na convenção que são definidos os candidatos.

Colnago esteve com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no dia 9 de maio. "Foi Kassab quem me sugeriu disputar o Senado", ressaltou.

O ex-vice-governador corre o risco de ser rifado. Ironicamente, ele saiu do PSDB porque lá não havia espaço para que ele disputasse o governo do estado. Foi para o PSD afirmando que lá teria uma chance . Não teve.

Guerino disse que saiu da prefeitura de Linhares, em 1º de abril, já com a garantia de que seria o nome do PSD na corrida pelo Palácio Anchieta.

Colnago recuou, apoiou Guerino publicamente e se lançou para o Senado. Mas agora o discurso do ex-prefeito de Linhares quanto a essa possibilidade é desencorajador.

"Com relação ao Senado, o César sabe muito bem, ele é inteligente, que estamos discutindo uma eleição majoritária, em que temos vaga para Senado, vice e governador. Ele sabe que precisamos ter em aberto essas duas vagas (vice e Senado) para atrair novos partidos", afirmou Guerino.

"Ele está fazendo isso com muita habilidade. Não existe fio desencapado na nossa relação", apaziguou.

Algum fio desencampado tem aí, sim.

Colnago deve conversar com Kassab novamente e disse que, pelo que sabe, ainda é presidente estadual do PSD.