Os desafios de Felipe Rigoni na disputa pelo governo do ES

Felipe Rigoni, deputado federal e pré-candidato ao governo do Espírito SantoCrédito: Carlos Alberto Silva
O deputado federal Felipe Rigoni comprou uma briga com os então correligionários no União Brasil para assumir o comando do partido no estado e garantir a pré-candidatura ao governo do Espírito Santo.
Ele tem como esteio a direção nacional do União Brasil, um partido que tem dinheiro para fazer campanha.
Como resultado, no entanto, houve uma debandada na legenda. Os deputados estaduais debandaram. Theodorico Ferraço foi para o PP, Alexandre Quintino e José Esmeraldo, para o PDT; Torino Marques migrou para o PTB. Além disso, a deputada federal Norma Ayub ingressou no PP.
Rigoni teve que montar chapas para eleger deputados federais e estaduais em tempo recorde, mas diz que, na verdade, a saída dos mandatários o ajudou na tarefa, já que quem não tem mandato costuma se assustar quando eles estão no páreo.
"O momento é de discutir os projetos. Parceria não pode ser baseada em nada e sim em projeto para o estado", ressaltou.
Quando falou à coluna ele se preparava para percorrer a região do Caparaó e Sul do Espírito Santo em pré-campanha.
Rigoni tem 30 anos e está no primeiro mandato eletivo. Chegou ao cargo pelo PSB, na eleição de 2018. Como não se identifica com a postura do partido, de centro-esquerda, migrou para o União Brasil, resultado da fusão de DEM e PSL.
O deputado é um liberal, de centro-direita. No Congresso, por vezes vota contra propostas do governo Jair Bolsonaro (PL) e por vezes a favor, dependendo do tema.
O ingresso no PSB se deu pela proximidade com o governador Renato Casagrande. Ele é amigo da família do socialista.
Rigoni, no entanto, decidiu se lançar contra Casagrande neste pleito, o que gerou críticas por parte de aliados do governador.
Na TV, agora como pré-candidato e presidente estadual do União Brasil, Rigoni apareceu esses dias na propaganda partidária elencando que o atual governador e Hartung revezaram-se no poder por muito tempo "e os velhos problemas na Saúde, na Segurança e no Saneamento ainda estão aí".
"Será que não é tempo de dar chance para a mudança?", questionou, ainda no vídeo.
Para que Rigoni seja o vetor dessa mudança, no entanto, falta convencer os eleitores.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.