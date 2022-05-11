O Espírito Santo que Bolsonaro deve encontrar em visita ao estado

O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Espírito Santo em junho de 2021 Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo é majoritariamente conservador. Em 2018, se dependesse apenas dos eleitores do estado, Bolsonaro teria sido eleito ainda no primeiro turno, com 54,7% dos votos. No segundo turno, o então candidato recebeu aqui 63% dos votos. No país foram 57,7%.

A militância do presidente é estridente, faz-se presente nas redes sociais e, por vezes, nas ruas. Mas para medir a preferência do eleitorado não se ouve apenas os menos discretos.

É o ex-presidente Lula (PT) quem lidera a corrida pela Presidência da República no Espírito Santo, com 45% das intenções estimuladas de voto, contra 32% do atual presidente.

Pesquisas realizadas no país, não somente no estado, mostram que a diferença entre Lula, que segue na frente, e Bolsonaro tem diminuído.

Pode ser que o presidente cresça por aqui, como efeito dos esforços pela reeleição que empreende usando a máquina pública – como fazem dez entre dez dos políticos que tentam se reeleger.

Mas o fato é que o Espírito Santo de agora não é igual ao de 2018. Assim como os demais brasileiros, os capixabas sofrem com a inflação e a falta de perspectivas de melhora.

É imaginável que o presidente seja recebido por apoiadores ruidosos, em número não desprezível, como ocorreu em junho de 2021 , mas eles não representam a totalidade da população.