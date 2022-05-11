Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bolsonaro vem ao ES nos próximos dias, diz deputado

Segundo Evair de Melo, visita será nos dia 27 e 28 de maio

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:58

Públicado em 

11 mai 2022 às 11:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL Crédito: Alan Santos
deputado federal Evair de Melo (PP-ES) acaba de tuitar:  o presidente Jair Bolsonaro vem pela segunda vez ao Espírito Santo. Será nos dias 27 e 28 de maio.  Na sexta-feira (27), segundo Evair, que é um dos vice-líderes do governo na Câmara, o presidente vai à inauguração da pista do aeroporto em Linhares e visitará as obras do Contorno do Mestre Álvaro, além de outras visitas que serão definidas. No sábado (28), o presidente visita as obras do Convento da Penha e do Santuário de Anchieta.
A primeira visita de Bolsonaro ao Espírito Santo, como presidente, foi em junho do ano passado. Na ocasião, ele visitou Vitória, São Mateus, Linhares e fez um pouso surpresa no litoral de Aracruz, como registrou a coluna.

Veja Também

Bolsonaro surpreende, manda helicóptero pousar e visita litoral de Aracruz

Neste momento, Evair de Melo está embarcando com o presidente para Maringá, no Norte do Paraná, terra do ex-juiz federal Sergio Moro, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Hoje, eles estão rompidos.
"O Gabinete da Presidência anunciou a agenda, que foi definida pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério do Turismo. Entretanto, a agenda só é divulgada oficialmente na semana do evento. Será entre terça (24) e quarta-feira (25), dias antes da visita", explicou o parlamentar capixaba.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados