Bolsonaro vem ao ES nos próximos dias, diz deputado

O deputado federal Evair de Melo
(PP-ES) acaba de tuitar: o presidente Jair Bolsonaro
vem pela segunda vez ao Espírito Santo. Será nos dias 27 e 28 de maio. Na sexta-feira (27), segundo Evair, que é um dos vice-líderes do governo na Câmara, o presidente vai à inauguração da pista do aeroporto em Linhares e visitará as obras do Contorno do Mestre Álvaro, além de outras visitas que serão definidas. No sábado (28), o presidente visita as obras do Convento da Penha e do Santuário de Anchieta.
A primeira visita de Bolsonaro ao Espírito Santo, como presidente, foi em junho do ano passado. Na ocasião, ele visitou Vitória, São Mateus, Linhares e fez um pouso surpresa no litoral de Aracruz, como registrou a coluna
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Neste momento, Evair de Melo está embarcando com o presidente para Maringá, no Norte do Paraná, terra do ex-juiz federal Sergio Moro, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Hoje, eles estão rompidos.
"O Gabinete da Presidência anunciou a agenda, que foi definida pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério do Turismo. Entretanto, a agenda só é divulgada oficialmente na semana do evento. Será entre terça (24) e quarta-feira (25), dias antes da visita", explicou o parlamentar capixaba.