Bolsonaro surpreende, manda helicóptero pousar e visita litoral de Aracruz

Presidente surpreendeu sua assessoria e convidados no voo de volta de São Mateus e parou em Santa Cruz Crédito: Evair de Melo

Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu sua comitiva e visitou de surpresa o litoral de Aracruz, durante o voo de volta de São Mateus nesta tarde de sexta (11), onde entregou 434 casas populares. O presidente da República ordenou ao piloto de helicóptero que desse uma parada na pequena cidade, o que tem acontecido em algumas visitas que ele tem feito pelo interior do país.

Neste momento, ele está conversando com populares dentro de um bar próximo ao campo do Santa Cruz. O Bar do Zé Cabidelli, o local visitado, é muito tradicional e conhecido na região. "É uma emoção muito grande. Não esperava receber o presidente da República aqui, é emocionante", disse José Luiz Cabidelli, o dono do estabelecimento, em áudio enviado à coluna.

No boteco, o presidente tomou um refrigerante e comeu frango frito. O lanche foi cortesia da casa.