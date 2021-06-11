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Leonel Ximenes

Bolsonaro surpreende, manda helicóptero pousar e visita litoral de Aracruz

Presidente surpreendeu sua assessoria e convidados no voo de volta  de São Mateus e parou em Santa Cruz

Públicado em 

11 jun 2021 às 16:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Presidente surpreendeu sua assessoria e convidados no voo de volta  de São Mateus e parou em Santa Cruz
Presidente surpreendeu sua assessoria e convidados no voo de volta  de São Mateus e parou em Santa Cruz Crédito: Evair de Melo
 Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu sua comitiva e visitou de surpresa o litoral de Aracruz, durante o voo de volta de São Mateus nesta tarde de sexta (11), onde entregou 434 casas populares. O presidente da República ordenou ao piloto de helicóptero que desse uma parada na pequena cidade, o que tem acontecido em algumas visitas que ele tem feito pelo interior do país.
Neste momento, ele está conversando com populares dentro de um bar próximo ao campo do Santa Cruz.  O Bar do Zé Cabidelli, o local visitado, é muito tradicional e conhecido na região. "É uma emoção muito grande. Não esperava receber o presidente da República aqui, é emocionante", disse José Luiz Cabidelli,  o dono do estabelecimento, em áudio enviado à coluna.
No boteco, o presidente tomou um refrigerante e comeu frango frito. O lanche foi cortesia da casa.
Os convidados a bordo chegaram a cogitar que Bolsonaro fosse mudar o roteiro programado e atravessasse, de carro ou moto, a Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha. Essa notícia chegou a se espalhar pelas redes sociais. Segundo a coluna apurou, até os setores de segurança foram mobilizados para acompanhar o presidente se esse trajeto fosse cumprido na Grande Vitória.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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