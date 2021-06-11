Em São Mateus, Bolsonaro participa de cerimônia de entrega de casas populares

O presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de casas no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

Um palco foi montado no Residencial Solar de São Mateus, no bairro Aroeira, e a solenidade teve início por volta das 13h40. Veja a cerimônia.

No caminho entre o Aeroporto de São Mateus e o residencial, Bolsonaro desfilou de carro, acenando por uma das portas que estavam abertas. O presidente saudou os apoiadores que lotaram as ruas da cidade.



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Antes da solenidade, ele entrou em uma das casas e, acompanhado de uma criança, plantou uma árvore em frente a uma das residências. Ao lado do presidente estavam os deputados federais Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara, Soraya Manato (PSL), Neucimar Fraga (PSD) e Josias da Vitória (Cidadania), líder da bancada; além do ex-senador Magno Malta (PL), o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e o prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB).

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Na cerimônia, algumas autoridades que estavam no palco usaram máscara de proteção contra Covid-19. Bolsonaro, o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Magno Malta, Soraya e Carlos Manato não usam o equipamento.

Daniel da Açaí foi o primeiro a discursar durante a cerimônia e agradeceu ao presidente com um abraço, descumprindo recomendações de distanciamento social. "Quando o presidente é bom, a gente dá um abraço", disse, abraçando Bolsonaro logo em seguida.

Nas redes sociais, o prefeito de São Mateus não se posiciona sobre a gestão do presidente. Ele, contudo, foi um dos que adotou a cloroquina como protocolo municipal de prevenção à Covid-19. O medicamento, que tem a ineficácia comprovada para tratamento da doença, se tornou uma bandeira do chefe do Planalto. Durante a cerimônia, o prefeito rasgou elogios ao presidente.

O Presidente Jair Bolsonaro participa de entrega de casas no bairro Aroeira, em São Mateus

APRESENTAÇÕES DURANTE A CERIMÔNIA

Ainda durante o evento, uma menina de 9 anos, Kayla, cantou um louvor para Bolsonaro. Ela foi apresentada como uma representante evangélica da cidade e dedicou a música ao presidente. "Seja bem-vindo a São Mateus. Papai do céu te abençoe por onde o senhor andar", disse a criança, que também foi abraçada por Bolsonaro.



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Logo depois, o cantor local Law Lima cantou uma música no ritmo da pisadinha. O chefe do Executivo federal chegou a se levantar e a dançar ao lado do prefeito de São Mateus. A canção dizia "o mito chegou", trecho que foi repetido por apoiadores no local.

DISCURSOS

Os discursos das autoridades foram marcados por críticas aos governos anteriores. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, criticou o atraso das obras. "A gente está entregando aqui 434 casas que começaram a ser construídas há quase dez anos. O grande ponto aqui é: por que dez anos para construir?", questionou. "O DNA desse governo é resolver problemas que outros criaram, em especial aos mais carentes", afirmou.



Magno Malta também apontou a demora na entrega do residencial . "Quero falar que essas casas começaram lá no governo Dilma, passando pelo Temer. Por que não terminaram?"

Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fez elogios à atuação do presidente diante da pandemia de Covid-19. "Esperamos atravessar junto ao povo essa provação que acomete não só o Brasil, que é a pandemia. Temos como contar com nosso presidente, tratando a saúde, sem descuidar da economia. Propiciar crédito para que a economia não seja paralisada."

Bolsonaro faz discurso em São Mateus

Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, alega que medidas para contenção do coronavírus adotadas pelos Estados prejudicam a economia. O governo federal é alvo da CPI da Covid, instalada no Senado, para apurar ações e omissões da gestão do presidente na pandemia.