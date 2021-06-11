No ES, Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória

O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em passagem rápida pela Capital do Espírito Santo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumprimentou apoiadores no Aeroporto de Vitória na manhã desta sexta-feira (11). O chefe do Executivo federal saudou as pessoas que foram vê-lo no terminal por cerca de 10 minutos. Sorrindo, sem máscara de proteção contra a Covid-19, ele apertou as mãos de apoiadores e posou para fotos.

Desde 7h30, apoiadores de Jair Bolsonaro o aguardavam no Aeroporto de Vitória , vestindo camisas verde e amarelas e carregando bandeiras do Brasil. Gritavam "eu vim de graça" e "Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver".

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O presidente chegou ao aeroporto usando máscara. Ainda na pista, posou para fotos com uma apoiadora. Bolsonaro saiu pelo desembarque internacional e entrou no saguão com o equipamento, mas o retirou quando se aproximou das pessoas que foram recebê-lo. Muitos apoiadores também não estavam usando máscara.

Cercado por seguranças e políticos, Bolsonaro acenou e sorriu. O presidente não falou com a imprensa no local.

Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória

COMITIVA DO PRESIDENTE

Na comitiva do presidente estão os filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) também está no Estado e posou para fotos ao lado do deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também faz parte da comitiva.

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Também vieram com o presidente o senador Marcos do Val (Podemos), o ex-senador Magno Malta (PL), a deputada federal Soraya Manato (PSL) e o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), além dos deputados federais Neucimar Fraga (PSD) e Josias Da Vitória (Cidadania). No aeroporto, Bolsonaro foi recepcionado pelos deputados estaduais Danilo Bahiense (sem partido), Capitão Assumção (Patriota) e Rafael Favatto (Patriota), e pela vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Republicanos).