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"Cidade é linda"

Michelle Bolsonaro come moqueca de peixe e bobó de camarão em visita ao ES

Primeira-dama também disse ter achado a Capital capixaba um lugar bonito. Ela chegou a restaurante na Enseada do Suá junto com sua equipe
Carlos Alberto Silva

Carlos Alberto Silva

Publicado em 

11 jun 2021 às 13:22

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 13:22

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, almoçando em um restaurante de Vitória - Michele Bolsonaro no Papaguth
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, almoçando em um restaurante de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
"A cidade é linda". A frase é da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que está em Vitória participando da primeira visita oficial ao Espírito Santo do marido Jair Bolsonaro, como presidente da República.
Com uma das vistas mais belas da Capital, a Enseada do Suá, na Praça do Papa, foi o lugar escolhido pela equipe presidencial para que Michelle pudesse conhecer a gastronomia capixaba. Um restaurante especializado em frutos do mar e mais intimista foi a opção do grupo.
Entre os pratos servidos não faltou a tradicional moqueca capixaba. E para complementar, também foi servido um bobó de camarão, uma das especialidades do Restaurante Papaguth. A entrada pedida foi casquinha de siri.
Ela chegou ao local pouco antes das 13 horas. Anteriormente estava em reunião com a vice-governadora, Jacqueline Moraes, e empresária Cris Samorini, presidente da Findes, na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Primeira-dama Michelle Bolsonaro em Vitória

Quando chegava ao restaurante, Michelle foi questionada se comeria a moqueca, mas ela respondeu que não sabia o cardápio. A primeira-dama não estava acompanhada de nenhuma autoridade, apenas sua equipe de assessores e seguranças ao chegar ao local.
Logo depois chegaram à casa representantes do MPT para almoçar com ela. A conta do restaurante foi dividida entre dez pessoas. A parte de Michelle foi paga pelo assessor dela.
Sem parar para falar com a reportagem, Michelle respondeu apenas algumas perguntas. Disse que é a primeira vez que vem à Capital capixaba. " Gostei. A cidade é linda."
Michelle segue uma agenda paralela a do presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), que está em São Mateus inaugurando casas do programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida.
Alguns minutos após a chegada, membros do MPT chegaram para acompanhá-la.
O almoço durou pouco mais de uma hora. Na saída, a primeira-dama disse ter achado o prato capixaba "uma delicia" e que o local tinha uma "vista maravilhosa". 
Na saída, Michelle parou para abraçar apoiadoras que estavam em um carro aguardando a saída da comitiva.

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