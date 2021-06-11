Michelle Bolsonaro come moqueca de peixe e bobó de camarão em visita ao ES

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, almoçando em um restaurante de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

"A cidade é linda". A frase é da primeira-dama, Michelle Bolsonaro , que está em Vitória participando da primeira visita oficial ao Espírito Santo do marido Jair Bolsonaro , como presidente da República.

Com uma das vistas mais belas da Capital, a Enseada do Suá, na Praça do Papa, foi o lugar escolhido pela equipe presidencial para que Michelle pudesse conhecer a gastronomia capixaba. Um restaurante especializado em frutos do mar e mais intimista foi a opção do grupo.

Entre os pratos servidos não faltou a tradicional moqueca capixaba. E para complementar, também foi servido um bobó de camarão, uma das especialidades do Restaurante Papaguth. A entrada pedida foi casquinha de siri.

Primeira-dama Michelle Bolsonaro em Vitória

Quando chegava ao restaurante, Michelle foi questionada se comeria a moqueca, mas ela respondeu que não sabia o cardápio. A primeira-dama não estava acompanhada de nenhuma autoridade, apenas sua equipe de assessores e seguranças ao chegar ao local.

Logo depois chegaram à casa representantes do MPT para almoçar com ela. A conta do restaurante foi dividida entre dez pessoas. A parte de Michelle foi paga pelo assessor dela.

Sem parar para falar com a reportagem, Michelle respondeu apenas algumas perguntas. Disse que é a primeira vez que vem à Capital capixaba. " Gostei. A cidade é linda."

Michelle segue uma agenda paralela a do presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), que está em São Mateus inaugurando casas do programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida

Alguns minutos após a chegada, membros do MPT chegaram para acompanhá-la.

O almoço durou pouco mais de uma hora. Na saída, a primeira-dama disse ter achado o prato capixaba "uma delicia" e que o local tinha uma "vista maravilhosa".