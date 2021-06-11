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Presidente no ES

Trajeto de Bolsonaro em São Mateus terá "motociata" de apoiadores

Integrantes de motoclubes de várias cidades do Espírito Santo e até de Estados vizinhos vão seguir o carro que levará o presidente até o residencial que será inaugurado

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:22

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

11 jun 2021 às 11:22
Aeroporto de São Mateus preparado para a chegada de Jair Bolsonaro
Aeroporto de São Mateus está preparado para a chegada de Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira
No trajeto de nove quilômetros do aeroporto de São Mateus, de onde o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve partir, até o Residencial Solar, em Aroeira, local em que ele vai inaugurar 434 casas populares, o chefe do Planalto vai ser acompanhado por um comboio de motociclistas da região.
Integrantes de motoclubes de cidades do Espírito Santo, como São Mateus e Linhares, e de municípios dos Estados da Bahia e de Minas Gerais, organizaram-se para realizar uma "motociata" atrás do carro que vai levar o presidente até a região de Aroeira.

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“A ideia é ir de moto do aeroporto até o residencial. Nos mobilizamos via rede social e decidimos que era importante apoiar o presidente, que tanto nos prestigia”, disse o médico Rodolfo de Oliveira, que faz parte do Motoclube de São Mateus.
O evento de inauguração das casas está previsto para o início da tarde.
Um forte esquema de segurança é realizado no local. Além do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), da Presidência da República, policiais militares, federais e agentes da Guarda Municipal fazem o policiamento do local. As ruas onde o presidente deve passar durante o trajeto até o Residencial Solar de São Mateus vão ser fechadas.
Aeroporto de São Mateus: pessoas aguardam a chegada do presidente Jair Bolsonaro
Aeroporto de São Mateus: pessoas aguardam a chegada do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

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