Trajeto de Bolsonaro em São Mateus terá "motociata" de apoiadores

Aeroporto de São Mateus está preparado para a chegada de Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

Integrantes de motoclubes de cidades do Espírito Santo , como São Mateus e Linhares, e de municípios dos Estados da Bahia e de Minas Gerais , organizaram-se para realizar uma "motociata" atrás do carro que vai levar o presidente até a região de Aroeira.

“A ideia é ir de moto do aeroporto até o residencial. Nos mobilizamos via rede social e decidimos que era importante apoiar o presidente, que tanto nos prestigia”, disse o médico Rodolfo de Oliveira, que faz parte do Motoclube de São Mateus.

O evento de inauguração das casas está previsto para o início da tarde.

Um forte esquema de segurança é realizado no local. Além do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), da Presidência da República, policiais militares, federais e agentes da Guarda Municipal fazem o policiamento do local. As ruas onde o presidente deve passar durante o trajeto até o Residencial Solar de São Mateus vão ser fechadas.

Aeroporto de São Mateus: pessoas aguardam a chegada do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira