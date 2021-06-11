Trajeto de Bolsonaro em São Mateus terá "motociata" de apoiadores

No trajeto de nove quilômetros do aeroporto de São Mateus, de onde o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve partir, até o Residencial Solar, em Aroeira, local em que ele vai inaugurar 434 casas populares, o chefe do Planalto vai ser acompanhado por um comboio de motociclistas da região.
Integrantes de motoclubes de cidades do Espírito Santo, como São Mateus e Linhares, e de municípios dos Estados da Bahia e de Minas Gerais, organizaram-se para realizar uma "motociata" atrás do carro que vai levar o presidente até a região de Aroeira.
“A ideia é ir de moto do aeroporto até o residencial. Nos mobilizamos via rede social e decidimos que era importante apoiar o presidente, que tanto nos prestigia”, disse o médico Rodolfo de Oliveira, que faz parte do Motoclube de São Mateus.
O evento de inauguração das casas está previsto para o início da tarde.
Um forte esquema de segurança é realizado no local. Além do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), da Presidência da República, policiais militares, federais e agentes da Guarda Municipal fazem o policiamento do local. As ruas onde o presidente deve passar durante o trajeto até o Residencial Solar de São Mateus vão ser fechadas.