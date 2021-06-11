Vídeo mostra embarque de Bolsonaro em Brasília com destino ao ES

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, já embarcaram em Brasília na manhã desta sexta-feira (11), com acompanhamento da comitiva, rumo ao Espírito Santo. Em vídeos divulgados nas redes sociais pelo deputado federal capixaba, Neucimar Fraga (PSD), gravado antes das 9h, o político mostra a chegada da autoridade do Executivo na Base Aérea da capital federal.
Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram do deputado, são mostrados ainda o ministro da Infraestrutura, Tarícisio Gomes de Freitas, além de Rogério Marinho. "Em breve chegaremos no Espírito Santo, com a graça de Deus", diz Neucimar.
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já estão à espera do chefe do Executivo federal no Aeroporto de Vitória. A previsão é que o chefe do Executivo federal chegue ao Espírito Santo às 10 horas. As pessoas estão vestidas de camisa verde e amarela e carregam bandeiras do Brasil.
Bolsonaro vem ao Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República em 2019. Ele conversará com autoridades ainda no aeroporto da Capital, em uma sala separada, logo que desembarcar. Em seguida, conversará com os apoiadores que o aguardam na calçada próxima ao desembarque.
Na sequência, Bolsonaro fará um sobrevoo por obras, como o Contorno do Mestre Álvaro e a BR 447. Depois, participará da entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Estado.