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Visita ao Estado

Vídeo mostra embarque de Bolsonaro em Brasília com destino ao ES

Em vídeos divulgados nas redes sociais pelo deputado federal capixaba, Neucimar Fraga (PSD), gravado antes das 9h, o político mostra a chegada do presidente na Base Aérea da capital federal

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 09:51

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 jun 2021 às 09:51
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, já embarcaram em Brasília na manhã desta sexta-feira (11), com acompanhamento da comitiva, rumo ao Espírito Santo. Em vídeos divulgados nas redes sociais pelo deputado federal capixaba, Neucimar Fraga (PSD), gravado antes das 9h, o político mostra a chegada da autoridade do Executivo na Base Aérea da capital federal.
Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram do deputado, são mostrados ainda o ministro da Infraestrutura, Tarícisio Gomes de Freitas, além de Rogério Marinho. "Em breve chegaremos no Espírito Santo, com a graça de Deus", diz Neucimar.
Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle
Neucimar Fraga anuncia embarque do presidente para o ES Crédito: Instagram
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já estão à espera do chefe do Executivo federal no Aeroporto de Vitória. A previsão é que o chefe do Executivo federal chegue ao Espírito Santo às 10 horas. As pessoas estão vestidas de camisa verde e amarela e carregam bandeiras do Brasil.
Bolsonaro vem ao Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República em 2019. Ele conversará com autoridades ainda no aeroporto da Capital, em uma sala separada, logo que desembarcar. Em seguida, conversará com os apoiadores que o aguardam na calçada próxima ao desembarque.
Na sequência, Bolsonaro fará um sobrevoo por obras, como o Contorno do Mestre Álvaro e a BR 447. Depois, participará da entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Estado.

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