Vídeo mostra embarque de Bolsonaro em Brasília com destino ao ES

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O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, já embarcaram em Brasília na manhã desta sexta-feira (11), com acompanhamento da comitiva, rumo ao Espírito Santo. Em vídeos divulgados nas redes sociais pelo deputado federal capixaba, Neucimar Fraga (PSD), gravado antes das 9h, o político mostra a chegada da autoridade do Executivo na Base Aérea da capital federal.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram do deputado, são mostrados ainda o ministro da Infraestrutura, Tarícisio Gomes de Freitas, além de Rogério Marinho. "Em breve chegaremos no Espírito Santo, com a graça de Deus", diz Neucimar.

Neucimar Fraga anuncia embarque do presidente para o ES Crédito: Instagram

Bolsonaro vem ao Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República em 2019. Ele conversará com autoridades ainda no aeroporto da Capital, em uma sala separada, logo que desembarcar. Em seguida, conversará com os apoiadores que o aguardam na calçada próxima ao desembarque.