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Visita do presidente

Apoiadores aguardam Bolsonaro no Aeroporto de Vitória

Presidente da República fará visita ao Espírito Santo nesta sexta-feira (11). Previsão de chegada é às 10 horas na Capital. Evento principal da agenda será em São Mateus, no Norte do Estado

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 09:04

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

11 jun 2021 às 09:04
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão, na manhã desta sexta-feira (11), à espera do chefe do Executivo federal no Aeroporto de Vitória. A previsão é que o chefe do Executivo federal chegue ao Espírito Santo às 10 horas. As pessoas estão vestidas de camisa verde e amarela e carregam bandeiras do Brasil. 
Bolsonaro vem ao Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República em 2019. Ele conversará com autoridades ainda no aeroporto da Capital, em uma sala separada, logo que desembarcar. Em seguida, conversará com os apoiadores que o aguardam na calçada na entrada do aeroporto. 

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Na sequência, Bolsonaro fará um sobrevoo por obras, como o Contorno do Mestre Álvaro e a BR 447. Depois, participará da entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Estado. 
Carregando bandeiras do Brasil e do Império, os apoiadores começaram a se reunir por volta das 7h30, muitos com máscaras que estampam o nome e o rosto do presidente, mas a grande maioria sem o equipamento de proteção. Por volta das 8h30, o aeroporto já estava cheio de seguidores.
Carros de som e ônibus estão estacionados na entrada do local aguardam os apoiadores. A cavalaria da polícia faz a segurança nas vias que dão acesso ao local, e policiais cercam o portão. Para entrar no aeroporto, é preciso passar por dois detectores de metal. Não há registros de opositores no local.
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto
No aeroporto, as pessoas gritam palavras de ordem com "eu vim de graça", "fora, Casagrande" e "mito". 
Um princípio de tumulto ocorreu quando uma mulher exibiu um cartaz contrário ao presidente e gritou "genocida". Apoiadores de Bolsonaro revidaram, gritando "desespero" e "genocida é ela". Após alguns minutos, ela deixou o local. 
Alguns parlamentares entraram em uma sala restrita, onde devem receber o presidente. Os deputados estaduais Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido) e Torino Marques (PSL), aguardam Bolsonaro em uma sala nessa área.

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