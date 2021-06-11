Apoiadores aguardam Bolsonaro no Aeroporto de Vitória

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão, na manhã desta sexta-feira (11), à espera do chefe do Executivo federal no Aeroporto de Vitória . A previsão é que o chefe do Executivo federal chegue ao Espírito Santo às 10 horas. As pessoas estão vestidas de camisa verde e amarela e carregam bandeiras do Brasil.

Bolsonaro vem ao Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República em 2019. Ele conversará com autoridades ainda no aeroporto da Capital, em uma sala separada, logo que desembarcar. Em seguida, conversará com os apoiadores que o aguardam na calçada na entrada do aeroporto.

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Na sequência, Bolsonaro fará um sobrevoo por obras, como o Contorno do Mestre Álvaro e a BR 447. Depois, participará da entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Estado.

Carregando bandeiras do Brasil e do Império, os apoiadores começaram a se reunir por volta das 7h30, muitos com máscaras que estampam o nome e o rosto do presidente, mas a grande maioria sem o equipamento de proteção. Por volta das 8h30, o aeroporto já estava cheio de seguidores.

Carros de som e ônibus estão estacionados na entrada do local aguardam os apoiadores. A cavalaria da polícia faz a segurança nas vias que dão acesso ao local, e policiais cercam o portão. Para entrar no aeroporto, é preciso passar por dois detectores de metal. Não há registros de opositores no local.

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto

No aeroporto, as pessoas gritam palavras de ordem com "eu vim de graça", "fora, Casagrande" e "mito".

Um princípio de tumulto ocorreu quando uma mulher exibiu um cartaz contrário ao presidente e gritou "genocida". Apoiadores de Bolsonaro revidaram, gritando "desespero" e "genocida é ela". Após alguns minutos, ela deixou o local.

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Alguns parlamentares entraram em uma sala restrita, onde devem receber o presidente. Os deputados estaduais Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido) e Torino Marques (PSL), aguardam Bolsonaro em uma sala nessa área.