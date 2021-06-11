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Presidente no Estado

São Mateus tem protesto contra a visita de Jair Bolsonaro ao ES

Populares e representantes de movimentos organizados ocuparam a Praça São Benedito, no Centro da cidade

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:45

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

11 jun 2021 às 10:45
Manifestantes seguram faixa contra o governo do Presidente Jair Bolsonaro em São Mateus
Manifestantes seguram faixa contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira
A cerca de 3 quilômetros do local onde o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai inaugurar, nesta sexta-feira (11), 434 casas populares no bairro Aroeira, em São Mateus, populares contrários ao atual governo se manifestam.
Com faixas pedindo vacina e comida e o impeachment do chefe do Planalto, sindicalistas e representantes do Movimento Sem Terra (MST) ocuparam a Praça São Benedito, no Centro da cidade.
A previsão é que Bolsonaro chegue às 11h40 ao município do Norte do Estado. Essa é a primeira visita do atual presidente ao Espírito Santo.
Os manifestantes contrários ao governo planejam uma caminhada pelo Centro da cidade, mas não devem se deslocar até o local onde Bolsonaro vai inaugurar a obra. Cerca de 50 pessoas se concentram na praça e todos usam máscaras.
De acordo com o estudante André Rodrigues, 23 anos, que representa o Movimento Levante Juventude, a manifestação visa a mostrar insatisfação com a gestão Bolsonaro.
“A gente está aqui pra dizer que nem todos aprovam o atual governo, que estamos indignados com a falta de vacina e a condução da pandemia pelo atual presidente. O governo dele é um projeto de morte e não é todo o Espírito Santo que o apoia”, avaliou.

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