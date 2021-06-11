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Visita presidencial

Bolsonaro chega ao ES para visitar Vitória e São Mateus

Avião presidencial pousou pouco depois das 10h no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (11). Veja o vídeo

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:15

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

11 jun 2021 às 10:15
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro aguardam no Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (11), para visita a Vitória e São Mateus, no Norte do Estado, onde ocorrerá a agenda principal, com entrega de casas populares, no início da tarde. O avião presidencial pousou no Aeroporto de Vitória pouco depois das 10 horas. Veja o vídeo com a chegada da aeronave. 
Apoiadores de Bolsonaro o aguardavam na entrada do terminal, vestidos de verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. No local, as pessoas cantaram "eu fiz de graça" e "Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver". Também estouraram fogos de artifício. 
Antes da entrada da comitiva no saguão do aeroporto, o vereador de Vitória Gilvan da Federal (Patriota) saiu para conduzir os apoiadores. Regendo os presentes, ele cantou "a nossa bandeira nunca será vermelha". 
Pessoas aguardando no saguão de desembarque internacional no Aeroporto de Vitória
Pessoas aguardando no saguão de desembarque internacional no Aeroporto de Vitória Crédito: Ana Clara Morais
Ainda na pista do terminal, o presidente, usando máscara de proteção, tirou foto com uma apoiadora, como mostram imagens ao vivo transmitidas pelo deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), que também está no local, no Instagram.
Bolsonaro saiu pelo desembarque internacional e entrou no saguão com a máscara, mas retirou o equipamento assim que se aproximou dos apoiadores. 
Sem falar nada, o presidente apertou as mãos dos apoiadores ao som de "mito, mito". As pessoas gritavam "fora, governador" e cumprimentavam o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), que posou para fotos ao lado do deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara.
O momento com os apoiadores durou cerca de 10 minutos e o presidente embarcou de helicóptero para sobrevoo de obras e ida para São Mateus. 
Na comitiva do presidente também estão os filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Também veio ao Estado o  presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Também estavam no aeroporto ao lado de Bolsonaro o senador Marcos do Val (Podemos), o deputado federal Neucimar Fraga (PSD), a deputada federal Soraya Manato (PSL),  o deputado federal Josias da Vitória (Cidadania), o deputado estadual  Danilo Bahiense (sem partido), o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e o ex-senador Magno Malta (PL), o deputado estadual Rafael Favatto (Patriota) e a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Republicanos). 

Visita do Presidente Bolsonaro ao Estado

VISITA DE MICHELLE BOLSONARO

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, veio na comitiva, mas faz agenda independente do presidente Jair Bolsonaro. Ela visitará a Apae Vitória e tem compromisso no Ministério Público do Trabalho (MPT).

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