Entrega de casas em São Mateus terá discurso de Bolsonaro e criança cantando louvor

Residencial Solar de São Mateus no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

A espera do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que pela primeira vez visita o Espírito Santo desde que assumiu o mandato, moradores da cidade de São Mateus , no Norte do Estado, se reúnem desde cedo próximo ao local onde o chefe do Executivo federal vai inaugurar 434 casas populares nesta sexta-feira (11).

Pelas ruas, bandeiras, faixas verde e amarelo, e um esquema de segurança reforçado. Além da segurança da Presidência, que já está no local desde o início da semana, agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Federal fazem o policiamento na região.

A expectativa é que Bolsonaro chegue ao Residencial Solar de São Mateus, no bairro Aroeira, por volta das 13h. No local, um palco já está montado a espera do presidente que deve discursar para apoiadores.

VEJA OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO EM SÃO MATEUS

O pequeno Emanuel Vítor, de 10 anos, tenta conter a ansiedade pela chegada do chefe do Planalto. Isso porque, ele vai cantar um louvor para Bolsonaro durante a cerimônia de inauguração.

"Eu estou nervoso, ensaiando há dias já. Sempre quis conhecer o presidente. Nunca cantei num evento tão importante", afirmou.

Emanuel Vítor, de 10 anos, vai cantar louvor para Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

VEJA AS CASAS QUE SERÃO INAUGURADAS

Quem também aguarda ansioso o presidente é o vendedor ambulante Murilo do Nascimento, 42 anos. Com outros três amigos, ele veio de Cariacica para ver se perto Bolsonaro e aproveitar para vender bandeiras do Brasil e camisas com o rosto do presidente estampado.

"A expectativa é vender umas 80 bandeiras hoje. O movimento tá grande e deve aumentar. Vim prestigiar nosso presidente e ganhar um dinheirinho", contou.

Murilo do Nascimento, 42 anos, saiu de Cariacica para vender bandeiras em São Mateus Crédito: Fernando Madeira