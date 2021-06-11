Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presidente no ES

Entrega de casas em São Mateus terá discurso de Bolsonaro e criança cantando louvor

Pelas ruas do município no Norte do Espírito Santo, há bandeiras, faixas verde e amarelo, e um esquema de segurança reforçado
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

11 jun 2021 às 09:35

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 09:35

Residencial Solar de São Mateus no bairro Aroeira, em São Mateus
Residencial Solar de São Mateus no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira
A espera do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que pela primeira vez visita o Espírito Santo desde que assumiu o mandato, moradores da cidade de São Mateus, no Norte do Estado, se reúnem desde cedo próximo ao local onde o chefe do Executivo federal vai inaugurar 434 casas populares nesta sexta-feira (11).
Pelas ruas, bandeiras, faixas verde e amarelo, e um esquema de segurança reforçado. Além da segurança da Presidência, que já está no local desde o início da semana, agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Federal fazem o policiamento na região.
A expectativa é que Bolsonaro chegue ao Residencial Solar de São Mateus, no bairro Aroeira, por volta das 13h. No local, um palco já está montado a espera do presidente que deve discursar para apoiadores.

VEJA OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO EM SÃO MATEUS

O pequeno Emanuel Vítor, de 10 anos, tenta conter a ansiedade pela chegada do chefe do Planalto. Isso porque, ele vai cantar um louvor para Bolsonaro durante a cerimônia de inauguração.
"Eu estou nervoso, ensaiando há dias já. Sempre quis conhecer o presidente. Nunca cantei num evento tão importante", afirmou.
Preparativos para a chegada do Presidente Jair Bolsonaro em São Mateus
Emanuel Vítor, de 10 anos, vai cantar louvor para Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

VEJA AS CASAS QUE SERÃO INAUGURADAS

Quem também aguarda ansioso o presidente é o vendedor ambulante Murilo do Nascimento, 42 anos. Com outros três amigos, ele veio de Cariacica para ver se perto Bolsonaro e aproveitar para vender bandeiras do Brasil e camisas com o rosto do presidente estampado.
"A expectativa é vender umas 80 bandeiras hoje. O movimento tá grande e deve aumentar. Vim prestigiar nosso presidente e ganhar um dinheirinho", contou.
Preparativos para a chegada do Presidente Jair Bolsonaro em São Mateus
Murilo do Nascimento, 42 anos, saiu de Cariacica para vender bandeiras em São Mateus Crédito: Fernando Madeira
O presidente Jair Bolsonaro já saiu de Brasília e deve pousar por volta de 10h em Vitória. Após encontro com apoiadores no local, ele segue para São Mateus, com previsão de chegada às 11h40. De lá, ele vem de carro até o local onde as casas vão ser inauguradas.

LEIA MAIS 

Apoiadores aguardam Bolsonaro no Aeroporto de Vitória

Casagrande não foi convidado para eventos da visita de Bolsonaro ao ES

Cidades bolsonaristas do ES têm risco 30% maior de contaminação por Covid-19

Governo Bolsonaro arcou com 15% do valor das casas que vai inaugurar no ES

Antes de visitar o ES, Bolsonaro enviou 4 ministros em 5 meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro São Mateus governo federal ES Norte Planalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados