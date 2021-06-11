Entrega de casas em São Mateus terá discurso de Bolsonaro e criança cantando louvor

A espera do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que pela primeira vez visita o Espírito Santo desde que assumiu o mandato, moradores da cidade de São Mateus, no Norte do Estado, se reúnem desde cedo próximo ao local onde o chefe do Executivo federal vai inaugurar 434 casas populares nesta sexta-feira (11).
Pelas ruas, bandeiras, faixas verde e amarelo, e um esquema de segurança reforçado. Além da segurança da Presidência, que já está no local desde o início da semana, agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Federal fazem o policiamento na região.
A expectativa é que Bolsonaro chegue ao Residencial Solar de São Mateus, no bairro Aroeira, por volta das 13h. No local, um palco já está montado a espera do presidente que deve discursar para apoiadores.
VEJA OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO EM SÃO MATEUS
O pequeno Emanuel Vítor, de 10 anos, tenta conter a ansiedade pela chegada do chefe do Planalto. Isso porque, ele vai cantar um louvor para Bolsonaro durante a cerimônia de inauguração.
"Eu estou nervoso, ensaiando há dias já. Sempre quis conhecer o presidente. Nunca cantei num evento tão importante", afirmou.
VEJA AS CASAS QUE SERÃO INAUGURADAS
Quem também aguarda ansioso o presidente é o vendedor ambulante Murilo do Nascimento, 42 anos. Com outros três amigos, ele veio de Cariacica para ver se perto Bolsonaro e aproveitar para vender bandeiras do Brasil e camisas com o rosto do presidente estampado.
"A expectativa é vender umas 80 bandeiras hoje. O movimento tá grande e deve aumentar. Vim prestigiar nosso presidente e ganhar um dinheirinho", contou.
O presidente Jair Bolsonaro já saiu de Brasília e deve pousar por volta de 10h em Vitória. Após encontro com apoiadores no local, ele segue para São Mateus, com previsão de chegada às 11h40. De lá, ele vem de carro até o local onde as casas vão ser inauguradas.