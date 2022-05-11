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Eleições 2022

Em ano eleitoral, sessão da Assembleia do ES dura menos de 4 minutos

No início da sessão não havia deputados o suficiente com presença registrada e a reunião "caiu"

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 10:29

Públicado em 

11 mai 2022 às 10:29
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Assembleia Legislativa: sessões especiais ou solenes polêmicas
Assembleia Legislativa, em Vitória Crédito: Wellington Abner/Ales
A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo desta quarta-feira (11) durou menos de quatro minutos. Começa sempre, às quartas-feiras, às 9h. Pouco antes de o relógio marcar 9h04, no entanto, a sessão foi derrubada por falta de quórum, ou seja, por não haver o número mínimo de deputados presentes.
Normalmente, a reunião começa pelo Pequeno Expediente, em que são necessários três parlamentares em plenário. Isso tinha. Depois, é a Fase das Comunicações, em que também precisa haver ao menos três e, em seguida, a Ordem do Dia, para a realização de votações. Aí é preciso que haja ao menos dez deputados em plenário.
Líder do governo na Casa, o deputado Dary Pagung (PSB) pediu para inverter a ordem, colocando a Ordem do Dia antes da Fase das Comunicações, o que foi concedido por Marcelo Santos (Podemos), vice-presidente da Assembleia, que comandava os trabalhos. 
Marcelo então olhou para os dois lados e solicitou que alguém pedisse recomposição de quórum. O deputado coronel Alexandre Quintino (PDT) pediu. Assim, foi verificada a presença em plenário. 
"São apenas seis presentes, infelizmente não há quórum para a manutenção da sessão", anunciou Marcelo. A sessão foi derrubada e os deputados que ainda não haviam chegado não precisaram mais comparecer. Quem já estava lá pode ir para outros compromissos.
A Assembleia é composta, ao todo, por 30 deputados.
Plenário da Assembleia Legislativa em 11/05/2022
Plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (11) Crédito: Reprodução/TV Assembleia
O episódio foi alvo de críticas de alguns parlamentares. "Mau exemplo para os estudantes que estão aqui. Deputado no plenário não marcando presença para a sessão cair e não trabalhar", bradou Doutor Hércules (Patriota).
Sergio Majeski (PSDB) também se insurgiu. "Foi pedida recomposição de quórum propositalmente, para as pessoas não trabalharem, ficarem livres para fazer suas campanhas. Isso aqui tudo a sociedade está pagando, há muitos projetos parados nas comissões que deveriam estar aqui para serem votados, mas infelizmente foi feita essa armação", afirmou o tucano, já após a sessão.
Todos os deputados estaduais são pré-candidatos nestas eleições. Seja à reeleição, a deputado federal ou a governador do estado (no caso do presidente da Casa, Erick Musso).
A assessoria do deputado Marcelo Santos ressaltou que quem pediu a verificação de quórum não foi ele, embora seja possível ouvir, na sessão, que o vice-presidente solicitou que outros deputados fizessem isso. 
A coluna questionou Quintino, que formalmente fez o pedido, o motivo de ter solicitado tão cedo a recomposição de quórum, poucos minutos após o início da sessão . "A sessão começa que horas?", respondeu. Começa às nove. "Ah, bem, pensei que eu tivesse pedido às 8h56. Pedi depois das nove", rebateu.
OS DEPUTADOS QUE REGISTRARAM PRESENÇA:
  • Adilson Espindula (PDT) 
  • Coronel Alexandre Quintino (PL)
  • Delegado Danilo Bahiense (PL)
  • Doutor Hércules (Patriota)
  • Marcelo Santos (Podemos) 
  • Marcos Garcia (PP)

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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