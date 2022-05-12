TJES nega recurso e juiz segue punido com aposentadoria compulsória

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Aposentado compulsoriamente como punição ao final de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o juiz Marcelo de Souza Noto ingressou com um recurso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para tentar reverter a sanção. Nesta quinta-feira (12), a Corte decidiu não reconhecer o embargo de declaração, ou seja, nem chegou a ser indeferido, foi de pronto considerado incabível.

Assim, Noto segue aposentado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

"Após o julgamento do PAD é cabível apenas a correção de erro material, não sendo admitida a interposição de recurso, inclusive embargo de declaração", afirmou a desembargadora Janete Vargas Simões, relatora do caso, ao votar.

"Não havendo o embargante indicado a ausência de erro material no acórdão, a inadmissibilidade do recurso é medida de que se impõe", asseverou.

Ela foi seguida pelos colegas, a decisão foi unânime.

Marcelo Noto já sofreu duas condenações à aposentadoria compulsória.