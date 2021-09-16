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Secretário do governo Casagrande chama Rigoni de "desinformado"

Tyago Hoffmann, que integra o núcleo duro da gestão estadual, entrou em contato com a coluna para rebater críticas do deputado: "O sapo ajuda o escorpião a atravessar a lagoa e depois o escorpião o mata".

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:55

Públicado em 

16 set 2021 às 13:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Tyago Hoffmann
Tyago Hoffmann, secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico Crédito: Facebook/Tyago Hoffmann
Após o deputado federal Felipe Rigoni (PSB) tecer críticas ao governo Casagrande, como registrado pela coluna, teve revide.
Integrante do núcleo duro do governo e um dos secretários mais próximos ao governador, Tyago Hoffmann (PSB), que comanda a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, disparou:
"Minha interpretação é que a fala do deputado Rigoni é da velha política. A velha máxima do sapo e do escorpião. O sapo ajuda o escorpião a atravessar a lagoa e depois o escorpião o mata".
Rigoni foi eleito pelo PSB em 2018 e é amigo da família do governador Renato Casagrande (PSB). Em entrevista ao Papo de Colunista, de A Gazeta, na quarta-feira (15), afirmou que há pontos positivos e negativos na gestão estadual. Instado a listar os negativos, o deputado avaliou que "falta uma gestão mais incisiva e faltam projetos".
"Vejo muito anúncio de investimentos, e tem mesmo, está fazendo isso semanalmente, mas não se sabe para qual direção estamos levando o nosso estado", complementou.
Cabe frisar que Rigoni não usou adjetivos depreciativos ao governador ou ao governo, mas pontuou algumas questões.
"Para mim, o Espírito Santo, por ser um estado pequeno, não vai ser nunca uma grande massa consumidora, tem que fazer coisas que não são exatamente as que nós estamos fazendo agora. Temos que investir muito mais na formação tecnológica da nossa população, a gente tem que ser um centro de startups. Vitória tinha que ser um local de turismo tecnológico", afirmou o parlamentar.
Já Hoffmann, que entrou em contato com a coluna na manhã desta quinta (16) para rebater o deputado, atacou dois pontos: a postura de Rigoni e o conteúdo das declarações dele.
"Alguns políticos esqueceram que na política não se tem contrato, se tem palavra", afirmou, sugerindo que o deputado quebrou acordos. Questionado se considera o posicionamento do parlamentar como uma traição, respondeu que sim.

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Já quanto à falta de gestão incisiva e projetos por parte do governo do estado, o secretário afirmou que o deputado está "desinformado".
"É natural, ele não participa de nada que é relevante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Desafio alguém a mostrar um município em que Rigoni tenha pregado um prego", disse.
Entre as funções de parlamentares, no entanto, não está "pregar prego". Mas sigamos com as reflexões de Hoffmann sobre o parlamentar.
"Estamos em uma batalha hercúlea, com a ajuda do setor empresarial, para resolver um gargalo logístico, o contorno da Serra do Tigre, na discussão sobre a Ferrovia Centro-Atlântica, e Rigoni não tem participação alguma nesse debate", complementou.

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"'Não tem projeto' porque ele não conhece. Temos investimentos robustos. Temos um plano de investimentos por todo o Espírito Santo. Temos nota A em gestão fiscal. O deputado está completamente desinformado sobre o que o governo tem feito".
Rigoni está de saída do PSB, obteve aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para deixar a legenda. O parlamentar tem planos de disputar o Palácio Anchieta.
"Nunca participou de nada, só usou o partido para se eleger", alfinetou Hoffmann.

O escorpião e o sapo

Para quem não está habituado à fábula citada por Hoffmann, eis o que diz a Wikipédia:

O Escorpião e o Sapo é uma fábula sobre um escorpião que pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que se picar o sapo, o sapo iria afundar e o escorpião iria se afogar. 

O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas, no meio do caminho, o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando ambos à morte. Quando questionado pelo sapo por que havia lhe picado, o escorpião responde que esta é a sua natureza e que nada poderia ser feito para mudar o destino.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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