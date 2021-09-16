Secretário do governo Casagrande chama Rigoni de "desinformado"

Integrante do núcleo duro do governo e um dos secretários mais próximos ao governador, Tyago Hoffmann (PSB), que comanda a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, disparou:
"Minha interpretação é que a fala do deputado Rigoni é da velha política. A velha máxima do sapo e do escorpião. O sapo ajuda o escorpião a atravessar a lagoa e depois o escorpião o mata".
"Vejo muito anúncio de investimentos, e tem mesmo, está fazendo isso semanalmente, mas não se sabe para qual direção estamos levando o nosso estado", complementou.
Cabe frisar que Rigoni não usou adjetivos depreciativos ao governador ou ao governo, mas pontuou algumas questões.
"Para mim, o Espírito Santo, por ser um estado pequeno, não vai ser nunca uma grande massa consumidora, tem que fazer coisas que não são exatamente as que nós estamos fazendo agora. Temos que investir muito mais na formação tecnológica da nossa população, a gente tem que ser um centro de startups. Vitória tinha que ser um local de turismo tecnológico", afirmou o parlamentar.
Já Hoffmann, que entrou em contato com a coluna na manhã desta quinta (16) para rebater o deputado, atacou dois pontos: a postura de Rigoni e o conteúdo das declarações dele.
"Alguns políticos esqueceram que na política não se tem contrato, se tem palavra", afirmou, sugerindo que o deputado quebrou acordos. Questionado se considera o posicionamento do parlamentar como uma traição, respondeu que sim.
Já quanto à falta de gestão incisiva e projetos por parte do governo do estado, o secretário afirmou que o deputado está "desinformado".
"É natural, ele não participa de nada que é relevante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Desafio alguém a mostrar um município em que Rigoni tenha pregado um prego", disse.
Entre as funções de parlamentares, no entanto, não está "pregar prego". Mas sigamos com as reflexões de Hoffmann sobre o parlamentar.
"Estamos em uma batalha hercúlea, com a ajuda do setor empresarial, para resolver um gargalo logístico, o contorno da Serra do Tigre, na discussão sobre a Ferrovia Centro-Atlântica, e Rigoni não tem participação alguma nesse debate", complementou.
"'Não tem projeto' porque ele não conhece. Temos investimentos robustos. Temos um plano de investimentos por todo o Espírito Santo. Temos nota A em gestão fiscal
. O deputado está completamente desinformado sobre o que o governo tem feito".
"Nunca participou de nada, só usou o partido para se eleger", alfinetou Hoffmann.