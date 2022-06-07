Governo do ES

Magno garante candidatura de Manato: "Não tem plano para tirar A ou B"

Ex-senador reafirmou à coluna que ex-deputado vai disputar o governo do ES e, em discurso, cravou:  "Quem não quer Manato candidato a governador do partido 22 vai ter que passar por cima de mim"

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 07:15

Públicado em 

07 jun 2022 às 07:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Soraya Manato, Carlos Manato, Magno Malta e Capitão Augusto em entrevista coletiva
Soraya Manato, Carlos Manato, Magno Malta e Capitão Augusto em entrevista coletiva durante lançamento de Manato, em fevereiro Crédito: Letícia Gonçalves
Não é de hoje que especulações no mercado político tentam rifar o ex-deputado Carlos Manato (PL) da disputa ao governo do Espírito Santo. Em pesquisa realizada pelo Ipec, divulgada no início de maio, ele aparece com 11% das intenções de voto, empatado com o senador Fabiano Contarato (PT), em segundo lugar. Em primeiro, está o governador Renato Casagrande (PSB), com 42%.
A candidatura de Manato é competitiva. No campo conservador, no entanto, há também a do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), citado por 3% dos entrevistados no levantamento do Ipec. A especulação é que o PL abriria mão da candidatura de Manato para apoiar Erick, mesmo com a grande diferença percentual entre eles.
Em troca, o Republicanos tiraria o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli da corrida pelo Senado, facilitando o caminho para o ex-senador Magno Malta, que também é pré-candidato ao cargo. Assim, Magno, com as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro (PL), sacrificaria Manato em proveito próprio.
O ex-senador, no entanto, refuta essa possibilidade. Tanto em discurso no último sábado em Cachoeiro de Itapemirim, cujo vídeo foi postado por Manato, quanto em resposta à coluna, ele foi taxativo: Manato fica e toda essa especulação "é mentirosa".
"O PL segue com sua agenda de pré-candidatura de Manato ao governo do Estado do ES. Não há nada sendo feito nos bastidores para tirar A ou B", afirmou, por meio de nota, em resposta à coluna.
Já no discurso, foi mais incisivo: "Quem não quer Manato candidato a governador do partido 22 vai ter que passar por cima de mim".
O vice-presidente nacional do PL, Capitão Augusto, também reforçou à coluna que o nome de Manato está mantido na disputa pelo Palácio Anchieta.
"Árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Enquanto nos atacam e tentam tirar nossa candidatura no tapetão, nós Temos VERDADE! Chega de Fake News! Obrigado, senador Magno Malta!", postou Manato.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

