Magno garante candidatura de Manato: "Não tem plano para tirar A ou B"

Não é de hoje que especulações no mercado político tentam rifar o ex-deputado Carlos Manato
(PL) da disputa ao governo do Espírito Santo. Em pesquisa realizada pelo Ipec, divulgada no início de maio
, ele aparece com 11% das intenções de voto, empatado com o senador Fabiano Contarato (PT), em segundo lugar. Em primeiro, está o governador Renato Casagrande (PSB), com 42%.
A candidatura de Manato é competitiva. No campo conservador, no entanto, há também a do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), citado por 3% dos entrevistados no levantamento do Ipec. A especulação é que o PL abriria mão da candidatura de Manato para apoiar Erick, mesmo com a grande diferença percentual entre eles.
Em troca, o Republicanos tiraria o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli
da corrida pelo Senado, facilitando o caminho para o ex-senador Magno Malta, que também é pré-candidato ao cargo. Assim, Magno, com as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro (PL), sacrificaria Manato em proveito próprio.
O ex-senador, no entanto, refuta essa possibilidade. Tanto em discurso no último sábado em Cachoeiro de Itapemirim, cujo vídeo foi postado por Manato, quanto em resposta à coluna, ele foi taxativo: Manato fica e toda essa especulação "é mentirosa".
"O PL segue com sua agenda de pré-candidatura de Manato ao governo do Estado do ES. Não há nada sendo feito nos bastidores para tirar A ou B", afirmou, por meio de nota, em resposta à coluna.
Já no discurso, foi mais incisivo: "Quem não quer Manato candidato a governador do partido 22 vai ter que passar por cima de mim".
O vice-presidente nacional do PL, Capitão Augusto, também reforçou à coluna que o nome de Manato está mantido na disputa pelo Palácio Anchieta.
"Árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Enquanto nos atacam e tentam tirar nossa candidatura no tapetão, nós Temos VERDADE! Chega de Fake News! Obrigado, senador Magno Malta!", postou Manato.