"A acusação de investir muito é uma boa acusação", diz Casagrande, rebatendo Guerino

Governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), pré-candidato ao governo do Espírito Santo, disparou uma série de críticas à gestão de Renato Casagrande (PSB) , seu virtual adversário, logo na primeira entrevista que concedeu como postulante ao cargo de chefe do Executivo estadual.

Na última quinta-feira (2), Guerino afirmou à coluna que o governador "está igual ao Silvio Santos, 'quem quer dinheiro'". Na avaliação do ex-prefeito, Casagrande "deixou dinheiro guardado" para fazer investimentos em pleno ano eleitoral, principalmente ao firmar convênios com prefeituras.

Nesta segunda-feira (6), também em conversa com a coluna, o socialista rebateu Guerino, sem citar nomes.

"A acusação de investir muito é uma boa acusação. Sempre vi as pessoas criticarem governos por não estarem fazendo investimento. Agora estão me criticando porque faço muito investimento. Faço mesmo, gosto de trabalhar. Minha tarefa é 31 de dezembro", afirmou.

Questionado diretamente sobre as declarações do ex-prefeito de Linhares, Casagrande disse que é preciso ter cuidado com "narrativas falsas".

E citou dados para elencar investimentos realizados desde o início da atual gestão, rebatendo a tese do "dinheiro guardado".

"O Espírito Santo em 2019, no primeiro ano do meu governo, já fez mais investimento do que o último ano do governo do Paulo (2018) em infraestrutura. Geralmente os governos vão aumentando a sua velocidade. (Digo isso) para os adversários saberem e não chegarem num debate e o nosso representante precisar desmentir", respondeu.

"Em 2020 (o investimento) foi maior que em 2019. Em 2021 fomos o segundo estado que mais fez investimento em infraestrutura no Brasil, em relação à receita corrente líquida. E em 2022 vamos ser o que mais vai fazer investimento em infraestrutura no Brasil, em relação à receita corrente líquida", complementou.

O governador evita rebater diretamente os adversários. Geralmente essa é uma tarefa para o ex-secretário estadual de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) Tyago Hoffmann, que deixou o governo para se lançar pré-candidato a deputado estadual pelo PSB.

Por isso, ao falar com a coluna, Casagrande adotou um tom ameno.

Guerino, por sua vez, partiu para o ataque, como é esperado de uma pré-candidatura de oposição. Na quinta-feira ele também disse que não é mérito de Casagrande a manutenção da nota A do Tesouro Nacional, que indica uma boa gestão fiscal. "O mérito é de quem administrou com a receita em queda (Paulo Hartung)", disparou.

Nesta segunda, Casagrande voltou a destacar a nota A, algo que o estado conquistou ainda na primeira gestão do socialista, em 2012, e foi mantido por Hartung.

Voltando à questão dos investimentos, na manhã desta segunda, no Palácio Anchieta, foram anunciados aportes na área de Meio Ambiente.

O evento foi praticamente uma prestação de contas dos gestores da Secretaria do Meio Ambiente, do Instituto Estadual do Meio Ambiente e outros.

ELOGIOS EM EVENTO OFICIAL

E não faltaram também elogios ao chefe. O titular do Meio Ambiente, Fabrício Machado (PV), chegou a afirmar que Casagrande "é o maior líder político ambiental do Brasil".

Aliás, o dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (Caoa) do Ministério Público Estadual, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, também discursou e classificou o governador como "uma das pessoas mais republicanas que já conheci". E pediu aplausos para ele.

Cabe ao MPES propor ações judiciais se constatado o descumprimento da legislação ambiental por parte do governo do estado, municípios ou empresas.

Governador Renato Casagrande usa bota ortopédica devido a lesão no pé Crédito: Letícia Gonçalves