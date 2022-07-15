Rose de Freitas se consolida a cada dia como a favorita de Casagrande

Senadora Rose de Freitas Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A senadora Rose de Freitas (MDB) cada dia mais se consolida como a candidata a ser apoiada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na corrida pela única vaga no Senado em disputa no Espírito Santo. A cadeira em jogo é a da própria Rose, que busca a reeleição.

Ela já ressaltou à coluna que "ele (o governador) apoia querendo apoio", ou seja, é uma via de mão dupla. Até pouco tempo atrás, desafetos de Rose, inclusive integrantes do próprio MDB, duvidavam que ela fosse conseguir selar uma parceria com o socialista.

Isso depois de a parlamentar ser alvo da Operação Corsários , que apura malfeitos na Codesa, e do sangramento público do MDB , que começou antes do retorno de Rose à sigla, mas o qual ela não conseguiu estancar.

Além disso, o tempo de propaganda de TV e rádio do MDB não é desprezível.

Em recente reunião com integrantes do PT, Casagrande abriu o jogo e disse que deve ficar mesmo com Rose.

Os petistas, então em vias de fechar uma aliança com o governador, pediram um espaço na chapa majoritária, a de candidato a vice ou a vaga para concorrer ao Senado.

Agora já sabem que, para que um petista tenha chance de se tornar senador, só se o partido lançar candidatura avulsa, ou seja, fora da coligação, indo para a briga sozinho.

A vaga de vice também é improvável que caiba ao PT, mas a sigla pediu ao menos isonomia na discussão com outros parceiros.

Voltando a Rose de Freitas, ela é um quadro antigo do MDB, com exceção de um hiato de dois anos em que passou filiada ao Podemos.

Tebet é colega de Rose no Congresso Nacional.

O governador já exemplificou que presidenciáveis que integram partidos que compõem a ampla aliança que ele quer montar, como Ciro Gomes (PDT) e Tebet, não são inimigos. E vão ser recebidos por ele não em atos de campanha, mas de forma protocolar e institucional, se assim quiserem, sem problemas.

Além das conexões nacionais, Rose é bem relacionada com prefeitos no estado. O próprio Casagrande também o é. Alguns, inclusive, trocaram de partido para manter fidelidade ao socialista.

Rose costuma ajudar a liberar verbas federais para compra de equipamentos, como tratores e ambulâncias.

Desde a longa jornada como deputada federal – de 1987 a 31 de janeiro de 2015 – é conhecida como uma espécie de vereadora federal (não como Carlos Bolsonaro). Essa capilaridade municipalista pode ser interessante para prospectar votos não apenas para ela.

OS OUTROS

Outros aliados do governador querem a cadeira da veterana no Senado: o ex-secretário de Segurança Pública Alexandre Ramalho (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (PP). Estes, no entanto, têm menor capital eleitoral que Rose, como demonstrou a pesquisa Ipec.

E, apesar de próximos ao socialista, integram partidos que, nacionalmente, estão distantes do PSB e mais afeitos ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Se a hipótese da aliança CasaFreitas se confirmar, para cumprir a promessa, só se o Podemos lançasse Ramalho avulsamente, sem coligação. Algo com o qual o governador não simpatiza, nem Rose

Garantindo o MDB Casagrande também evita que o partido engrosse o palanque de um adversário ao Palácio Anchieta.