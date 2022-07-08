Rose de Freitas se licencia do Senado Federal por 120 dias

Enquanto Rose se prepara para percorrer o Estado durante a campanha, Luiz Pastore, primeiro suplente da emedebista, retorna ao Senado. Ele já havia exercido a função de novembro de 2019 a março de 2020, período em que a parlamentar obteve licença médica de 120 dias para tratar uma infecção bacteriana que lhe causava, inclusive, dificuldades de locomoção.