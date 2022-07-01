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Eleições 2022: quem são os pré-candidatos à Presidência da República

O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) polarizam as discussões e as pesquisas de intenção de voto, mas cenário eleitoral indica uma disputa presidencial com mais de 10 nomes. Vídeo explica
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

01 jul 2022 às 10:29

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 10:29

A campanha das eleições 2022 começa oficialmente a partir de 16 de agosto, mas a disputa pelo cargo de presidente da República segue polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), após algumas desistências e muitas incertezas sobre outras pré-candidaturas. 
Enquanto os dois dominam as discussões e aparecem nas primeiras posições das pesquisas para o comando do Palácio do Planalto, outros 10 pré-candidatos de diferentes ideologias e partidos tentam quebrar essa polarização e cair no gosto do eleitorado brasileiro. Os nomes que participarão oficialmente da corrida presidencial de 2022 serão definidos entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções partidárias.

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