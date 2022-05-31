Infográfico: as novas regras para eleição de deputados federais e estaduais

A proibição das coligações, a redução do número total de candidatos que cada partido pode lançar na disputa e o estabelecimento de exigências mais restritivas para partidos e candidatos disputarem as chamadas "sobras". Essas são algumas das novidades nas regras para a escolha de deputados federais e estaduais nas eleições 2022

As coligações na disputa proporcional já estavam vedadas em 2020, na escolha para vereador. Mas, na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa será a primeira eleição em que os partidos terão obrigatoriamente de lançar seus candidatos sem se unir a outras siglas.

A única possibilidade de união de legendas é para aquelas que aprovaram federação partidária , inovação na disputa deste ano que vale em âmbito nacional e tem duração de quatro anos. Nesses casos, a união vale também para a disputa majoritária, ou seja, para os cargos de presidente, governador e senador. As federações aprovadas até o momento são: PT, PV e PCdoB; Cidadania e PSDB; e Rede e Psol.

A legislação eleitoral também reduziu o número total de candidatos que cada partido poderá lançar para concorrer a uma cadeira de deputado federal ou estadual. O limite será 100% do número de vagas mais um. Antes, podiam lançar o equivalente a 150% das cadeiras em disputa.

Fachadas da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Montagem A Gazeta

Com isso, cada partido ou federação poderá lançar até 11 candidatos na disputa para a Câmara dos Deputados, onde o Espírito Santo tem 10 cadeiras. Já para a Assembleia Legislativa, o número de concorrentes para cada legenda será limitado a 31.

Outra mudança é a exigência de um percentual mínimo para que candidatos e partidos possam participar da distribuição das cadeiras de deputados. Em 2018, o candidato deveria atingir 10% do quociente eleitoral, índice mantido este ano, mas somente para a disputa das vagas pelo quociente partidário, quando os partidos atingirem o quociente eleitoral.

Para a distribuição das vagas remanescentes, as chamadas sobras, foram criadas duas novas exigências: o partido precisa atingir 80% do quociente eleitoral; e o candidato deve ter votação igual ou superior a 20% do quociente eleitoral.

As novas regras para a disputa proporcional estão previstas na Lei 14.211/2021, regulamentada pela Resolução 23.677/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e na Emenda Constitucional 97, aprovada em 2017. Entenda melhor as mudanças no infográfico.

Para o advogado e mestre em Direito Processual com ênfase na área eleitoral Ludgero Liberato, vai ficar mais difícil para alguns partidos conseguirem ter representantes no parlamento. Ele explica que o modelo adotado para as eleições deste ano cria uma regra intermediária entre os dois modelos discutidos: um em que só os que atingissem o quociente eleitoral poderiam concorrer às sobras; ou o antigo em que podiam participar todos os partidos, tivessem ou não atingido o quociente eleitoral.

"Essa é uma regra intermediária porque não limita (a distribuição das sobras) a quem atingiu o quociente eleitoral, mas veda os partidos com desempenho muito baixo. Há uma tendência a concentrar o número de siglas no parlamento", ressalta o advogado.

"Os partidos com chapas mais consistentes terão mais chances de eleger representantes. O puxador de voto continua sendo importante. Mas o partido não pode fazer apostas em um candidato só, precisa ter mais candidatos com popularidade para atingir ao menos 80% do quociente eleitoral" Ludgero Liberato dos Santos - Advogado e mestre em Direito Processual com ênfase na área eleitoral