Ricardo Ferraço apoia reeleição de Rose no Senado, mas pode ser  candidato a vice

Ex-senador Ricardo Ferraço discursa, em Vitória, em evento da pré-campanha de Simone Tebet à Presidência da República Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) é o principal nome da federação formada pelos tucanos com o Cidadania para disputar um cargo majoritário, de vice-governador ou senador.

Ricardo, nesta sexta-feira (15), no entanto, declarou publicamente apoio à reeleição da senadora Rose de Freitas (MDB), durante evento de pré-campanha da também senadora emedebista Simone Tebet , que disputa a Presidência da República.

"Se Deus quiser, e o povo capixaba quiser, teremos Rose no Senado", cravou, ao discursar.

"Se pudermos renovar o mandato de Rose de Freitas e eleger Simone Tebet, o Brasil vai estar muito bem servido", afirmou ainda o tucano.

O ex-senador, que compunha a mesa, saiu antes de o evento terminar.

"A composição com a vice tem mais sentido neste momento, até porque ninguém fez movimento tão forte para Senado. Como é uma campanha mais complexa, precisaria de ter um nome competitivo e a gente sabe que já existem diversos nomes competitivos. A composição que a gente acredita mais viável seria a da vice".

Ou seja, Ricardo está no páreo, ao menos pela percepção da federação, para disputar como vice-governador.

PSDB e Cidadania estão aliados ao MDB de Rose de Freitas nacionalmente, em apoio a Simone Tebet. E Rose trabalha pela reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). A parceria entre MDB e PSB no Espírito Santo já está selada, de acordo com Tebet.

Nesta sexta, ao lado de Tebet, Gandini e Vandinho Leite, presidente estadual do PSDB, incensaram a senadora do Espírito Santo. Não fizeram o mesmo pelo governador, mas uma coisa pode levar à outra.

Ricardo não falou com a coluna, nem tive a chance de abordá-lo, mas ele é recorrentemente citado como alguém próximo a Casagrande.

É cotado para a vaga de vice na chapa do socialista desde quando estava no União Brasil, partido do qual saiu quando a legenda passou a ser comandada pelo deputado federal Felipe Rigoni , que é adversário do socialista na corrida pelo Palácio Anchieta.

Em 2018, quando estava no PSDB, Ricardo não conseguiu se reeleger para o Senado. Na época, foi um dos principais responsáveis por levar o partido a apoiar Casagrande.

OUTROS NOMES

E toparia ser candidato a vice, a depender do candidato ao governo.