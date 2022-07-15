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Eleições 2022

Ricardo Ferraço apoia reeleição de Rose no Senado, mas pode ser  candidato a vice

Ex-senador do PSDB declarou publicamente apoio à parlamentar do MDB. Ele é o principal nome do ninho tucano para compor uma chapa majoritária

Públicado em 

15 jul 2022 às 15:17
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-senador Ricardo Ferraço discursa, em Vitória, em evento da pré-campanha de Simone Tebet à Presidência da República
Ex-senador Ricardo Ferraço discursa, em Vitória, em evento da pré-campanha de Simone Tebet à Presidência da República Crédito: Letícia Gonçalves
O ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) é o principal nome da federação formada pelos tucanos com o Cidadania para disputar um cargo majoritário, de vice-governador ou senador.
Ricardo, nesta sexta-feira (15), no entanto, declarou publicamente apoio à reeleição da senadora Rose de Freitas (MDB), durante evento de pré-campanha da também senadora emedebista Simone Tebet, que disputa a Presidência da República.
"Se Deus quiser, e o povo capixaba quiser, teremos Rose no Senado", cravou, ao discursar.
"Se pudermos renovar o mandato de Rose de Freitas e eleger Simone Tebet, o Brasil vai estar muito bem servido", afirmou ainda o tucano.
O ex-senador, que compunha a mesa, saiu antes de o evento terminar.
E antes de começar, em entrevista coletiva, o presidente estadual do Cidadania, Fabrício Gandini, lembrou que a federação formada por Cidadania e PSDB exige espaço na composição da chapa majoritária para apoiar alguém ao governo e que Ricardo seria um bom nome para isso, mas com um adendo:
"A composição com a vice tem mais sentido neste momento, até porque ninguém fez movimento tão forte para Senado. Como é uma campanha mais complexa, precisaria de ter um nome competitivo e a gente sabe que já existem diversos nomes competitivos. A composição que a gente acredita mais viável seria a da vice".

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Ou seja, Ricardo está no páreo, ao menos pela percepção da federação, para disputar como vice-governador.
PSDB e Cidadania estão aliados ao MDB de Rose de Freitas nacionalmente, em apoio a Simone Tebet. E Rose trabalha pela reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). A parceria entre MDB e PSB no Espírito Santo já está selada, de acordo com Tebet.
Nesta sexta, ao lado de Tebet, Gandini e Vandinho Leite, presidente estadual do PSDB, incensaram a senadora do Espírito Santo. Não fizeram o mesmo pelo governador, mas uma coisa pode levar à outra.
Ricardo não falou com a coluna, nem tive a chance de abordá-lo, mas ele é recorrentemente citado como alguém próximo a Casagrande.
É cotado para a vaga de vice na chapa do socialista desde quando estava no União Brasil, partido do qual saiu quando a legenda passou a ser comandada pelo deputado federal Felipe Rigoni, que é adversário do socialista na corrida pelo Palácio Anchieta.
Em 2018, quando estava no PSDB, Ricardo não conseguiu se reeleger para o Senado. Na época, foi um dos principais responsáveis por levar o partido a apoiar Casagrande.
OUTROS NOMES
Vandinho também já elencou o nome do ex-prefeito de Cariacica Juninho (Cidadania) como um possível nome para compor uma chapa majoritária. Ele já disse à coluna que não disputa o Senado de jeito nenhum, pois vai apoiar Rose.
E toparia ser candidato a vice, a depender do candidato ao governo.
Outro nome que corre à boca miúda na federação é o do ex-presidente da Findes Léo de Castro (PSDB) que, por enquanto, mantém-se mergulhado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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