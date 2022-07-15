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Nota do PT

"PT estará com Casagrande", diz partido ao retirar Contarato de disputa

Em nota divulgada nesta sexta-feira (15), Partido dos Trabalhadores oficializa a saída do senador da corrida ao Palácio Anchieta
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 jul 2022 às 11:17

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 11:17

O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) poderão caminhar juntos na disputa ao governo
O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) poderão caminhar juntos na disputa ao governo Crédito: Montagem A Gazeta
O PT anunciou oficialmente nesta sexta-feira (15) a aliança com o PSB para as eleições de 2022. Dessa forma, confirma o apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) e a desistência da pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao Palácio Anchieta. Em contrapartida, Casagrande se comprometeu a fazer campanha exclusivamente para Lula no Espírito Santo.
"Casagrande está com Lula e o PT estará com o PSB e Casagrande para construir sua reeleição no Espírito Santo. Uma união que simboliza nossa coragem e a busca da construção de uma unidade política diante dos grandes desafios impostos pelos desgoverno atual", diz a nota (leia na íntegra ao fim da matéria).
O acordo foi fechado, após meses de negociação, em uma reunião do diretório estadual do PT na noite de quarta-feira (13). Faltava a nota formalizando a decisão. No texto, o partido afirma que a pré-candidatura de Contarato "trouxe esperança" para o cenário político capixaba, mas ponderou que endossar a reeleição de Casagrande é um gesto de apoio à democracia e um movimento contra a reeleição de Bolsonaro.

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"Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT. Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas, manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição de Bolsonaro. "
Na nota, o PT também lembra das disputas internas que levaram a essa aliança "forçada", mas destacou a importância de manter a união até o pleito.
"É essencial estarmos juntos, sem vaidades, sem alimentar pequenas disputas, em prol de um objetivo maior: evitar que o Brasil caminhe cegamente para o obscurantismo e o retrocesso."
A nota diz ainda que Contarato estará ao lado de Lula durante a campanha, mas não menciona se o senador vai acompanhar Casagrande.

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Filiado ao PT em novembro de 2021, Contarato foi lançado pré-candidato a governador em fevereiro deste ano. A saída dele da disputa pelo comando do Palácio Anchieta, no entanto, passou a ser especulada de maneira mais intensa em abril, quando os dois partidos selaram a união para a disputa presidencial. O PSB indicou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para vice na chapa do ex-presidente Lula à Presidência da República.
Mas o PT estadual e Contarato resistiram o quanto puderam e chegaram a aprovar uma resolução reforçando a candidatura própria no último dia 2 de julho. As críticas a Casagrande, no entanto, já não eram mais verbalizadas publicamente. Elas se tornaram mais amenas e menos frequentes desde que a parceria Lula-Alckmin se consolidou e a direção nacional estabeleceu prazo para selar acordos entre os dois partidos no máximo de Estados, incluindo o Espírito Santo.
Antes disso, as divergências locais se tornaram públicas quando Casagrande recebeu o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR), então pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos. O fato, inclusive, foi considerado um dos motivos que azedaram a inclusão do PSB na federação formada pelo PT com PV e PCdoB. Casagrande ocupa o segundo posto mais importante da direção nacional do PSB, é o secretário-geral do partido.

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Com a desistência do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) da disputa ao governo estadual — vai concorrer ao Senado — em favor do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), anunciada na última sexta-feira (8), o anúncio de acordo entre as duas legendas no Espírito Santo virou uma questão apenas de data, local e hora, pois já era considerada certa.
Para evitar que outros partidos - em especial o PP - usem o acordo com o PT para fugir da aliança com Casagrande, o PSB não cedeu espaço na chapa majoritária aos petistas. Com isso, além da retirada de Contarato da disputa ao governo, também deixam suas pré-candidaturas ao Senado o ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Reinaldo Centoducatte e a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares.
Agora, o PT do Espírito Santo vai focar toda a sua energia na disputa por vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, além de garantir um palanque com o apoio do governador para a campanha de Lula à Presidência da República.

PT e PSB selam aliança pelo Espírito Santo e pelo Brasil

O Brasil vive hoje um momento assustador, com um discurso de ódio que se alastra e que incapacita as pessoas na busca de soluções. Surgem notícias revoltantes, uma após a outra, e enquanto muitos de nós nos indignamos, outros consideram fato corriqueiro tudo o que enfrentamos: intolerância, violência, inflação, racismo , misoginia, desemprego, escândalos.

São tempos duros, caminhos difíceis. E o compromisso do PT Espírito Santo é, junto com uma frente progressista, democrática, ampla, lutar para banir o retrocesso, olhar para frente de novo, ter esperança outra vez, crescer com a participação das pessoas. Hoje, essa esperança está representada pela chapa Lula/Alckmin.

Seja no governo do Espírito Santo, durante os governos Lula e Dilma, nas cidades que administramos, ou com nossa presença no parlamento e nos movimentos sociais deixamos um legado de conquistas importantes: como a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país, o combate à violência, a transparência, a redução da pobreza e da desigualdade social e o combate à fome.

O PT tem o diálogo como parte de sua identidade. Sabemos ouvir as ruas, escutar aqueles que não têm voz e é isso o que nos traz até aqui e que nos guia adiante.

Contarato no trouxe esperança para o cenário político capixaba, que também passa por mudanças. E por refletir este momento, assim como fizemos em 2014 e 2018 , apresentamos legitimamente um projeto, com envolvimento, coragem e compromissos com as causas sociais e com a defesa de quem mais precisa. É necessário estabelecer um marco de esperança que o Brasil e o Espírito Santo querem, necessitam e sonham.

Um olhar para o futuro.

Mas, neste momento, somos chamados a construir e reconstruir caminhos. Não podemos titubear diante de ameaças antidemocráticas.

Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT. Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas, manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição de Bolsonaro Casagrande está com Lula e o PT estará com o PSB e Casagrande para construir sua reeleição no Espírito Santo. Uma união que simboliza nossa coragem e a busca da construção de uma unidade política diante dos grandes desafios impostos pelos desgoverno atual.

Por isso é fundamental que o gesto que hoje concretizamos represente algo maior que uma aliança eleitoral.Estamos restabelecendo um elo forte, lúcido e coeso na defesa da democracia, dos direitos, da dignidade das pessoas,de um olhar voltado para quem mais precisa.

É essencial estarmos juntos,sem vaidades, sem alimentar pequenas disputas, em prol de um objetivo maior: evitar que o Brasil caminhe cegamente para o obscurantismo e o retrocesso.

E é assim que a gente vai em frente, abraçados com a esperança e com quem quer um Brasil feliz outra vez.

Importante lembrar que o senador Fabiano Contarato segue ao lado de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso estado combatendo o bom combate com generosidade e diálogo.

Agora é construir um caminho de união no Espírito Santo e no Brasil.É mostrar que a paz, o diálogo e o respeito seguem sendo mais importantes do que qualquer projeto movido pelo rancor e a antipolítica!

Nós, do PT, seguimos comprometidos com o povo e, após as eleições, iremos apoiar, criticar, colaborar questionar e agir com os mesmos princípios e valores que trazemos desde o início da nossa caminhada. Essa é a beleza da democracia. Essa é a força da união. Esse é o caminho que queremos construir com todos os capixabas.

O Espírito Santo tem, como sempre, um papel fundamental nessa mudança.

Vamos juntos pelos Espírito Santo.

Vamos juntos pelo Brasil.

Leia a nota na íntegra:

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