"PT estará com Casagrande", diz partido ao retirar Contarato de disputa

O Brasil vive hoje um momento assustador, com um discurso de ódio que se alastra e que incapacita as pessoas na busca de soluções. Surgem notícias revoltantes, uma após a outra, e enquanto muitos de nós nos indignamos, outros consideram fato corriqueiro tudo o que enfrentamos: intolerância, violência, inflação, racismo , misoginia, desemprego, escândalos.



São tempos duros, caminhos difíceis. E o compromisso do PT Espírito Santo é, junto com uma frente progressista, democrática, ampla, lutar para banir o retrocesso, olhar para frente de novo, ter esperança outra vez, crescer com a participação das pessoas. Hoje, essa esperança está representada pela chapa Lula/Alckmin.



Seja no governo do Espírito Santo, durante os governos Lula e Dilma, nas cidades que administramos, ou com nossa presença no parlamento e nos movimentos sociais deixamos um legado de conquistas importantes: como a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país, o combate à violência, a transparência, a redução da pobreza e da desigualdade social e o combate à fome.



O PT tem o diálogo como parte de sua identidade. Sabemos ouvir as ruas, escutar aqueles que não têm voz e é isso o que nos traz até aqui e que nos guia adiante.



Contarato no trouxe esperança para o cenário político capixaba, que também passa por mudanças. E por refletir este momento, assim como fizemos em 2014 e 2018 , apresentamos legitimamente um projeto, com envolvimento, coragem e compromissos com as causas sociais e com a defesa de quem mais precisa. É necessário estabelecer um marco de esperança que o Brasil e o Espírito Santo querem, necessitam e sonham.



Um olhar para o futuro.



Mas, neste momento, somos chamados a construir e reconstruir caminhos. Não podemos titubear diante de ameaças antidemocráticas.



Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT. Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas, manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição de Bolsonaro Casagrande está com Lula e o PT estará com o PSB e Casagrande para construir sua reeleição no Espírito Santo. Uma união que simboliza nossa coragem e a busca da construção de uma unidade política diante dos grandes desafios impostos pelos desgoverno atual.



Por isso é fundamental que o gesto que hoje concretizamos represente algo maior que uma aliança eleitoral.Estamos restabelecendo um elo forte, lúcido e coeso na defesa da democracia, dos direitos, da dignidade das pessoas,de um olhar voltado para quem mais precisa.



É essencial estarmos juntos,sem vaidades, sem alimentar pequenas disputas, em prol de um objetivo maior: evitar que o Brasil caminhe cegamente para o obscurantismo e o retrocesso.



E é assim que a gente vai em frente, abraçados com a esperança e com quem quer um Brasil feliz outra vez.



Importante lembrar que o senador Fabiano Contarato segue ao lado de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso estado combatendo o bom combate com generosidade e diálogo.



Agora é construir um caminho de união no Espírito Santo e no Brasil.É mostrar que a paz, o diálogo e o respeito seguem sendo mais importantes do que qualquer projeto movido pelo rancor e a antipolítica!



Nós, do PT, seguimos comprometidos com o povo e, após as eleições, iremos apoiar, criticar, colaborar questionar e agir com os mesmos princípios e valores que trazemos desde o início da nossa caminhada. Essa é a beleza da democracia. Essa é a força da união. Esse é o caminho que queremos construir com todos os capixabas.



O Espírito Santo tem, como sempre, um papel fundamental nessa mudança.



Vamos juntos pelos Espírito Santo.



Vamos juntos pelo Brasil.