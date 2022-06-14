Entenda como aliança entre PT e PSB impacta na disputa ao governo do ES

O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) poderão caminhar juntos na disputa ao governo do Espírito Santo Crédito: Montagem A Gazeta

Por conta dos reflexos dessa definição no cenário estadual, algumas lideranças políticas classificaram este 15 de junho como o “Dia D” das alianças políticas, mas há quem considere a data apenas uma prévia disso, já que algumas decisões poderão se arrastar pelas próximas semanas. A oficialização das candidaturas só ocorrerá a partir das convenções partidárias, em 20 de julho, e serão encerradas em 15 de agosto, data final para registro dos candidatos.

O objetivo principal do PT é garantir o retorno do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Mesmo com a dobradinha entre PT e PSB em nível nacional, Casagrande não garantiu um palanque exclusivo para Lula no Estado, pois tem no seu amplo leque de aliados o PDT e o MDB, entre outros. Os dois partidos têm nomes próprios para presidente: o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT-CE) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, ressalta que tanto o governador como a direção da legenda aguardam a posição do PT, com cuja direção estadual se reuniram na semana passada. "Deixamos o PT bem à vontade para tomar a decisão que considerar melhor. Meu desejo é que estejamos juntos", destaca Gavini.

Questionado sobre o rumo das conversas com outros aliados, caso a aliança com o PT seja confirmada, o dirigente do PSB tentou desconversar, mas reforçou o espectro político variado das legendas que devem apoiar Casagrande, que só confirmará oficialmente em julho sua candidatura à reeleição.

"Casagrande entende que o palanque dele vai ser múltiplo. Construímos esse governo com partidos de direita, de esquerda, de centro-esquerda e de centro-direita " Alberto Gavini - Presidente estadual do PSB

Essas escapadas são alvos de desejo de pré-candidatos a governador que têm encontrado dificuldade para obter parceiros. O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) até agora só conseguiu o apoio do Solidariedade. O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) está acertando parceria com o PMB. Já o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) ainda não teve nenhum apoio declarado.

Para os eleitores, é aguardar para ver se esta quarta-feira (15) será realmente o dia de definição ou apenas mais um dia de discussão de alianças. Enquanto isso, confira os cenários especulados no meio político.

COMO FICARIA A DISPUTA EM CADA CENÁRIO, SEGUNDO LIDERANÇAS POLÍTICAS CAPIXABAS

Cenário 1 - PT declara apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB)

No meio político, este é o cenário apontado como mais provável: o PT retira o nome do senador Fabiano Contarato (PT) da disputa para governador e apoia a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). Assim, o PT se juntaria aos dois partidos federados (PV e PCdoB) no apoio ao pessebista.





A entrada do PT na aliança de Casagrande, no entanto, poderia provocar a saída de outros aliados dele que estão mais à direita e centro-direita, dos quais se destacam PP, PSDB e Avante. Em nível nacional, o primeiro é aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O segundo defendia a terceira via, mas está sem rumo após a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB-SP). O terceiro defende o nome do deputado federal André Janones (Avante-MG) na corrida presidencial.





Esses três partidos poderiam procurar abrigo nas pré-candidaturas a governador do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e do deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil).





Porém, o fato de Casagrande estar com a máquina pública nas mãos dá mais força ao PSB nas negociações, fator que poderia levar esses partidos a ignorarem completamente a conjuntura nacional nas alianças locais.





Sem a garantia de um palanque exclusivo para Lula, o PT apoiaria Casagrande na disputa ao governo, mas sem participação da militância e lançaria uma chapa independente para concorrer ao Senado. O nome ainda está em discussão, mas o ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte tem se fortalecido com o apoio de diversas correntes internas do PT e aparece com mais chances diante de Célia Tavares, ex-secretária municipal de Cariacica e segunda colocada nas últimas eleições para prefeito do município.

Cenário 2 - PT mantém o senador Fabiano Contarato na disputa a governador