Deepfake: como a tecnologia pode ser usada para distorcer e desinformar

O tipo de conteúdo chamado deepfake é criado por meio de uma tecnologia de inteligência artificial. A técnica manipula rostos e vozes de uma pessoa para criar vídeos falsos que viralizam facilmente nas redes sociais.

As deepfakes no Brasil se popularizaram por meio do jornalista Bruno Sartori. Ele usa a técnica para criar vídeos de humor que viralizam na internet.