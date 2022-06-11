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Deepfake: como a tecnologia pode ser usada para distorcer e desinformar

A técnica manipula rostos e vozes de uma pessoa para criar vídeos falsos que podem facilmente viralizar nas redes sociais

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 20:00

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

11 jun 2022 às 20:00
O tipo de conteúdo chamado deepfake é criado por meio de uma tecnologia de inteligência artificial. A técnica manipula rostos e vozes de uma pessoa para criar vídeos falsos que viralizam facilmente nas redes sociais.
As deepfakes no Brasil se popularizaram por meio do jornalista Bruno Sartori. Ele usa a técnica para criar vídeos de humor que viralizam na internet. 
Essa tecnologia, entretanto, nem sempre é usada só para brincar. Muita gente tem usado deepfake para gerar desinformação, fingindo que uma pessoa disse algo que não foi dito por ela. 

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