Canal do TSE no Telegram vai combater fake news; veja como acessar

Com mais de 167 mil inscritos em duas semanas de funcionamento, o canal oficial criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Telegram é visto como um sinal de que o aplicativo de mensagens criado por russos está disposto a colaborar com a Justiça Eleitoral para evitar a disseminação de notícias falsas e de desinformação em seu ambiente.

O canal foi criado no dia 17 de maio, a partir de uma parceria entre o TSE e o Telegram que envolve uma série de medidas para incentivar a circulação de informações oficiais sobre as eleições 2022

Ao acessar o aplicativo, é possível visualizar no canal oficial do próprio Telegram uma mensagem dizendo o seguinte: “Para não cair em fake news sobre as eleições no Brasil em 2022, entre no canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no Telegram”, seguida pelo link do canal

Outras plataformas digitais como Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube e Kwai já haviam fechado parceria com o TSE.

Para o editor do Projeto Comprova, Sérgio Lüdtke, a presença do TSE e o alerta para a desinformação no canal oficial no Telegram não têm muita relevância em si. Ele ressalta que os grupos que atacam o processo eleitoral não vão mudar suas leituras por conta das informações postadas pela Justiça Eleitoral. Mas é importante para quem está em dúvida.

Logo do aplicativo de mensagens Telegram, que tem sido pressionado a atuar contra desinformação Crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP

Opinião semelhante é compartilhada pelo editor do Meio e colunista da CBN Pedro Doria, que afirma que o processo de desinformação é muito mais complexo do que alguém acreditar em uma notícia falsa. Ele alerta que os algoritmos das redes sociais e plataformas digitais isolam as pessoas em bolhas, em maior ou menor grau. Para quem já está contaminado ou em determinados times, ressalta ele, o efeito da divulgação da informação oficial é zero.

Doria pondera que é necessário que o TSE tenha um canal verificado no Telegram e em todas as plataformas possíveis para que a pessoa que “estiver perdida e desavisada” possa encontrar informação oficial, institucionalizada, de maneira fácil e democrática.

“Em alguns ambientes digitais somos empurrados para determinado time. Não importa em que time você esteja, tem certo tipo de crença que você tem de ter. E a gente está dividido em times nesse processo eleitoral”, assinala o colunista.

fake news. Lüdtke e Doria pontuam dois aspectos positivos que a parceria entre Telegram e TSE pode gerar: o primeiro é abrir diálogo com a Justiça, uma vez que a plataforma tem um retrospecto de não cumprimento de decisões judiciais ; o segundo é conter o compartilhamento de desinformação e

“O Telegram está mais disposto a cumprir as decisões da Justiça e parece estar mais sensível ao problema de uso da plataforma para disseminação de desinformação, inclusive já procurou algumas agências de checagem. O mais importante é o fato de a plataforma abrir um diálogo com a Justiça. Isso pode fazer com que ela atenda mais rapidamente as decisões judiciais. Antes, a Justiça não sabia nem a quem entregar”, enfatiza o editor do Comprova.

“Acho que o mais importante é tentar conter a distribuição e compartilhamento de desinformação. É importante para o TSE ter esse tipo de relação para tentar conter o estrago, tentar coibir que a desinformação se espalhe, viralize. Qualquer contribuição do Telegram, desse ponto de vista, é bem-vinda”, completa Doria.

O Telegram passou a ser mais utilizado no Brasil depois das eleições de 2018, quando o aplicativo de mensagens WhatsApp foi considerado um dos principais canais de disseminação de desinformação. Desde o início da pandemia da Covid-19, o aplicativo ganhou mais adeptos entre os brasileiros e virou plataforma de divulgação de muitos políticos.

Na mesma medida, o Telegram também virou espaço para envio de informações falsas, distorcidas e enganosas, já que outras plataformas passaram a adotar medidas para enfrentar as fake news após as eleições 2018. Agora, com a iniciativa em conjunto com o TSE, os especialistas esperam que isso contribua, de alguma forma, para tornar o período eleitoral menos problemático, já que a expectativa é de que supere o que ocorreu há quatro anos.