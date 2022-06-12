Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

"O PT não cabe na aliança de Casagrande", diz presidente estadual do PT

Petistas e socialistas negociam possível apoio à reeleição do governador e a consequente retirada da candidatura de Fabiano Contarato ao Palácio Anchieta

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 02:10

Públicado em 

12 jun 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador Fabiano Contarato discursa em plenária do PT do Espírito Santo
Senador Fabiano Contarato discursa em plenária do PT do Espírito Santo e é aplaudido por Jackeline Rocha (de calça rosa) Crédito: Letícia Gonçalves
Se houver uma parceria entre o PSB do governador Renato Casagrande e o PT do senador Fabiano Contarato no Espírito Santo, a união vai estar mais para um casamento na delegacia.
O senador prefere não dizer se apoiaria o socialista publicamente, mas já afirmou à coluna que o ex-presidente Lula merece um "palanque efetivamente progressista" no estado, numa alfinetada no governador. Casagrande tem uma aliança ampla, do PP bolsonarista ao PCdoB, que está federado com o PT.
O socialista quer a retirada da candidatura de Contarato ao Palácio Anchieta e o apoio dos petistas à sua reeleição, mas prefere que isso seja decidido dentro dos limites do estado, sem precisar de imposição da direção nacional.
Pelo que a coluna pôde ver na plenária estadual realizada pelo PT neste sábado (11), o clima não é dos melhores para que esse objetivo seja alcançado.
Casagrande, em reunião com a direção do PT local, se mostrou disposto a declarar voto em Lula publicamente, mas "do jeito dele", ou seja, sem muito estardalhaço. 
E deixou claro que não pode oferecer um palanque exclusivo para Lula, já que as siglas aliadas a ele têm outros pré-candidatos à Presidência da República.
Além de Jair Bolsonaro (PL), que conta com o apoio do PP, há Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, partido que o governador tenta atrair.
Já quanto às vagas de candidato a vice e a senador, isso seria assunto para depois de o PT retirar a candidatura de Contarato. O espaço para concorrer ao Senado com as bênçãos do governador, no entanto, já está bastante disputado.
Em conversa com a coluna pouco antes de discursar no evento deste sábado, a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, avaliou que Casagrande precisa oferecer mais ao partido.
"Temos uma candidatura que pontua com dois dígitos. O efeito de Lula estar em primeiro lugar é positivo tanto para a candidatura do Contarato como para a dele, mas seria necessário ele se posicionar em relação ao palanque de Lula, não somente a questão de declarar voto", cravou.
"O PT precisa de um palanque eletrônico, com número, com representação e isso a gente tem na candidatura do Fabiano Contarato", complementou.
"São duas candidaturas, uma que está mais ao centro, até à centro-direita (a de Casagrande). Nossa candidatura está no campo totalmente da esquerda. Ele tem alianças muito amplas", avaliou.
"É uma aliança que, da maneira que está, não cabe o PT"
Jackeline Rocha - Presidente do PT-ES
"O palanque de Lula tem nome, é Contarato. Não venham com essa de dividir palanque", bradou Célia Tavares, pré-candidata ao Senado pelo PT. Ela disputa a vaga com o ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte, outro entusiasta da candidatura de Contarato.
"Quando a direção nacional do PT filiou o Contarato, já estava implícito que ele poderia ser candidato a governador", lembrou o vereador de Cariacica André Lopes (PT).
A militância do PT concorda, quer a candidatura própria. 
Mas essas coisas não são decididas pela militância dos partidos. 
Na própria direção estadual do PT, embora o apoio à candidatura de Contarato ao governo seja oficialmente unânime, há quem tenha consciência de que a negociação com Casagrande envolve outros estados e ainda pode alcançar, localmente, benefícios para pré-candidatos a deputado do PT.
O partido no estado está em um momento, faltando cerca de quatro meses para a eleição, em que tem a preferência do eleitorado capixaba pelo ex-presidente Lula quando o assunto é a Presidência da República, de acordo com pesquisa Ipec divulgada em maio.
E a pontuação de Contarato realmente é competitiva, com 11% das intenções estimuladas de voto, empatando com o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) em segundo lugar.
Pragmaticamente falando, no entanto, com PT e PSB concorrendo um contra o outro haveria o risco da divisão de votos do campo da centro-esquerda, assim como acontece com a centro-direita que, por enquanto, está pulverizada em diversos nomes.

LEIA MAIS 

Contarato: "Se a nacional do PT retirar minha candidatura, que fique com o ônus"

Além da Cesan, Rigoni quer privatizar o Banestes, se eleito governador

Taxas desatualizadas fazem proprietários pagar mais caro para registrar imóveis no ES

Magno garante candidatura de Manato: "Não tem plano para tirar A ou B"

A sinuca de bico do PSOL no Espírito Santo

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Lula PSB PT Renato Casagrande Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados