A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre o cenário eleitoral do ES

Paulo Hartung vai apoiar alguém abertamente na disputa estadual?

A disputa para governador do Espírito Santo tem seis pré-candidatos no campo da direita e centro-direita que se colocam como oposição ao atual governador Renato Casagrande (PSB). São eles: o ex-deputado federal Carlos Manato (PL); o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede); o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD); o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos); o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) e o economista Aridelmo Teixeira (Novo). A possibilidade de composição entre alguns deles vem sendo ventilada, mas todos afirmam que vão manter seus nomes até o fim da disputa. Conseguirão se viabilizar?

Ao descrever o perfil e os critérios que servirão de base para a escolha do nome que apoiará na disputa ao Senado, Casagrande citou características atribuídas à senadora licenciada Rose de Freitas (MDB), como uma boa posição política nacional e alguém que trabalha pelo Espírito Santo. Considerada a preferida do governador, ela tem o comando do partido nas mãos, mas a legenda foi esvaziada no início deste ano. A preferência pessoal do governador, que quer apenas um aliado na disputa ao Senado , será suficiente para Rose desbancar o PP do deputado federal Da Vitória e o Podemos do Coronel Ramalho e ficar com a vaga de senador na chapa de Casagrande?

aliança entre o PSB e o PT só depende de algumas formalidades para ser selada e, com isso, cresce a expectativa sobre o efeito prático dessa parceria nos aliados de Casagrande. O governador disse que vai buscar a aliança mais ampla que puder, contemplando desde o PP bolsonarista ao PT, passando por MDB e PSDB/Cidadania. Mas um dos itens do acordo proposto pelo PSB para obter o apoio do PT foi a participação efetiva de Casagrande e do PSB na campanha presidencial em favor do ex-presidente Lula (PT). Há lideranças do PP que querem usar isso como desculpa para buscar espaço em outras chapas, caso o partido não garanta a indicação do vice, cujo nome cotado é o do ex-secretário estadual de Saneamento Marcus Vicente, ou a vaga para o Senado para o deputado federal Da Vitória. A saída de um desses dois nomes aliviaria a chapa do PP para a Câmara dos Deputados, considerada pesada, embora competitiva.

Em reunião da Executiva estadual do PSDB realizada esta semana, a condição para apoiar um candidato ao governo foi reforçada com os pré-candidatos da legenda: os tucanos só estarão em uma chapa que lhes garantam espaço na majoritária (vice ou Senado). Mais próximo de Casagrande e com poucas lideranças de peso na disputa, o Cidadania pode ir a reboque do PSDB, já que os dois partidos precisam caminhar juntos por estarem federados. Na chapa do PSB, a única opção seria indicar um vice e o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) é o mais cotado. Porém, os tucanos dialogam também com Guerino Zanon , Felipe Rigoni, Erick Musso e Audifax Barcelos.

Dos pré-candidatos ao governo, apenas Aridelmo Teixeira já escolheu a jornalista Camila Domingues (Novo) para formar uma chapa puro-sangue como vice dele. Manato não decidiu nome, mas a vaga de vice está reservada para o PTB, por enquanto. E quem serão os indicados nas chapas de Casagrande, Audifax, Rigoni, Guerino Zanon e Erick Musso? Os pré-candidatos e os dirigentes partidários afirmam que não dá para definir vice antes de consolidar a aliança. Mas há quem diga que a opinião pessoal do pré-candidato pesa muito mais nessa decisão do que as indicações partidárias, pois é preciso que seja alguém de confiança, com quem ele possa compartilhar a gestão, se eleito. Por isso, em alguns casos, é realmente uma escolha difícil. Casagrande já tem pelo mesmo três cotados para a vaga de vice: Marcus Vicente (PP), o ex-senador Ricardo Ferraço e o empresário Léo de Castro (ambos PSDB).