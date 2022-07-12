ES cria comitê de segurança para acompanhar atos políticos até as eleições

O cenário mais tenso que se desenha para as eleições 2022 exige novas estratégias na área de segurança. Assim, um comitê será formado a partir desta terça-feira (12) com representantes dos municípios, Estado e União para planejar ações e monitorar atos políticos até a data da votação, que poderá ser realizada em dois turnos, nos dias 2 e 30 de outubro. A iniciativa visa à prevenção de conflitos no processo eleitoral e também crimes, como o registrado no fim de semana em Foz do Iguaçu (PR)

Grupo, que inclui a Polícia Militar, vai coordenar todas as ações de segurança no processo eleitoral Crédito: Divulgação/Sesp

O grupo vai coordenar todas as ações de segurança no processo eleitoral, segundo afirma o titular da Sesp, coronel Marcio Celante Weolffel. "A primeira e mais importante ação será fazer o monitoramento de todo o cenário eleitoral deste ano, conjuntamente, para planejar e até acompanhar operações multiagências", destaca.

As operações poderão ser realizadas em manifestações políticas, como, por exemplo, nas que são frequentemente organizadas na Praça do Papa, em Vitória. Reforço no policiamento também poderá ser solicitado para atos da campanha eleitoral e a designação de efetivo será avaliada a cada caso.

Questionado sobre a decisão de se criar um comitê, o secretário observa que a disputa eleitoral deste ano sinaliza a necessidade de medidas dessa ordem.

"A eleição de 2022 se mostra um pouco mais tensa que as duas últimas. Entendemos a necessidade de nos antecipar ao máximo e, principalmente, buscar claramente a proteção da democracia. Com a eleição polarizada, estamos nos organizando de forma integrada, conjunta, para que consigamos reduzir a possibilidade de qualquer incidente " Marcio Celante Weolffel - Secretário estadual da Segurança Pública

Secretário Marcio Celante Weolffel: serviços de inteligência serão utilizados para evitar conflitos Crédito: Carlos Alberto Silva

"Gostaria de deixar muito claro nosso repúdio à agressão à vida de qualquer pessoa, qualquer que seja o seu ideal político. As forças de segurança vão buscar atuar com inteligência para prevenir esses atos, sejam pontuais, sejam de grupos", afirma.

O serviço de inteligência das polícias - trabalho que não é ostensivo - deverá ser bastante utilizado para monitoramento e prevenção de conflitos por divergências de ideias. Marcio Celante aponta que o comitê poderá congregar as informações apuradas, propiciando ações mais qualificadas.

O secretário acrescenta que a criação do comitê é o ponto de partida para as ações. Com a publicação da portaria, as instituições vão indicar seus representantes e até a próxima semana deverá ser realizado o primeiro encontro do grupo para começar a definir medidas até outubro.

Mesmo com a iniciativa, Marcio Celante destaca o papel da sociedade nesse processo. "O mais importante no convívio, nas eleições ou não, é a cultura de paz. Temos que buscá-la no dia a dia, no nosso trabalho e, principalmente, nesse período eleitoral. O problema que vemos é que, à medida que vai chegando próximo à data da votação, infelizmente algumas pessoas se esquecem disso. Vamos trabalhar para levar tranquilidade a todos, mas, se não houver colaboração por parte da população, será mais difícil."