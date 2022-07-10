Governador do ES defende união para eleições seguras após assassinato de petista

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, defendeu nas redes sociais a necessidade de haver um fortalecimento das instituições para que sejam garantidas eleições democráticas e seguras. Em sua conta no Twitter, o chefe do Poder Executivo estadual comentou sobre os episódios de violência e atos políticos e ainda o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos.
Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, morreu na madrugada deste domingo (10) após ser baleado na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime teria sido motivado por causas políticas.
De acordo com informações da Polícia Civil paranaense, o homem que atirou é o policial Penal Federal Jorge José da Rocha Guaranho, que também morreu. Boletim de ocorrências cita que o policial chegou ao local gritando "aqui é Bolsonaro!".