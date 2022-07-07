Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bomba com fezes é lançada em evento com Lula no Rio
Sem feridos

Bomba com fezes é lançada em evento com Lula no Rio

Artefato foi lançado contra público que assistia ao ato em que estava o  pré-candidato do PT a presidente, na Cinelândia, região central da cidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2022 às 20:20

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 20:20

Luiz Inácio Lula da Silva é o pré-candidato do PT para as eleições 2022
Luiz Inácio Lula da Silva é o pré-candidato do PT para as eleições 2022 Crédito: Ricardo Stuckert/PT/Twitter
RIO - Uma bomba caseira com fezes foi lançada contra o público que assistia ao ato do qual participava o pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia (região central do Rio), na noite desta quinta-feira, 7.
Quando o artefato foi jogado, por volta das 18h50, Lula ainda não estava no palco - mas o evento já havia começado. O objeto foi lançado em um dos lados com menos aglomeração e não deixou feridos. O artefato foi recolhido e uma pequena área, ao lado do palco, isolada.

LEIA MAIS

Postagem usa fotos de atos sem presença de Lula para tentar desacreditar pesquisas eleitorais

Se eleito, Lula indica que talvez não dispute a reeleição em 2026

O artefato foi lançado por cima de tapumes - a Cinelândia é uma praça aberta, onde foram instalados tapumes para permitir a fiscalização de todos que quisessem chegar mais perto do palco. Segundo policiais militares presentes no local, até a publicação deste texto, nenhum suspeito de lançar o artefato havia sido identificado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Campanha Eleitoral Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados