Bomba com fezes é lançada em evento com Lula no Rio

Luiz Inácio Lula da Silva é o pré-candidato do PT para as eleições 2022 Crédito: Ricardo Stuckert/PT/Twitter

RIO - Uma bomba caseira com fezes foi lançada contra o público que assistia ao ato do qual participava o pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia (região central do Rio), na noite desta quinta-feira, 7.

Quando o artefato foi jogado, por volta das 18h50, Lula ainda não estava no palco - mas o evento já havia começado. O objeto foi lançado em um dos lados com menos aglomeração e não deixou feridos. O artefato foi recolhido e uma pequena área, ao lado do palco, isolada.