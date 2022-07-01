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Pré-candidato

Se eleito, Lula indica que talvez não dispute a reeleição em 2026

Em entrevista a uma rádio baiana, Lula buscou dar esse indicativo em quatro momentos, mesmo não tendo sido questionado sobre o tema.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2022 às 09:54

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 09:54

CATIA SEABRA
SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscou indicar nesta sexta-feira que talvez não tente a reeleição em 2026, caso seja eleito presidente neste ano. O petista tem 76 anos.
Em entrevista à rádio Metrópole, da Bahia, Lula buscou dar esse indicativo em quatro momentos da entrevista, mesmo não tendo sido questionado sobre o tema.
Em um primeiro momento, disse que é preciso formar novos quadros políticos para as próximas eleições a presidente. Depois, afirmou que tem apenas quatro anos para deixar o país "tinindo".
Luiz Inácio Lula da Silva é o pré-candidato do PT para as eleições 2022
Luiz Inácio Lula da Silva é o pré-candidato do PT para as eleições 2022 Crédito: Ricardo Stuckert/PT/Twitter
Mais à frente, na mesma entrevista, repetiu: "Só tenho quatro anos, só tenho quatro anos". Em seguida, em outro momento, de novo sem ser questionado, falou em entregar o mandato em 2026 para uma outra pessoa o cargo de presidente.
"Sonho todo dia. Quando chegar 31 de dezembro de 2026, que a gente for entregar esse mandato para outra pessoa, esse país estará bem", afirmou o petista.

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