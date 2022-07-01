Se eleito, Lula indica que talvez não dispute a reeleição em 2026

CATIA SEABRA

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscou indicar nesta sexta-feira que talvez não tente a reeleição em 2026, caso seja eleito presidente neste ano. O petista tem 76 anos.

Em entrevista à rádio Metrópole, da Bahia, Lula buscou dar esse indicativo em quatro momentos da entrevista, mesmo não tendo sido questionado sobre o tema.

Em um primeiro momento, disse que é preciso formar novos quadros políticos para as próximas eleições a presidente. Depois, afirmou que tem apenas quatro anos para deixar o país "tinindo".

Luiz Inácio Lula da Silva é o pré-candidato do PT para as eleições 2022 Crédito: Ricardo Stuckert/PT/Twitter

Mais à frente, na mesma entrevista, repetiu: "Só tenho quatro anos, só tenho quatro anos". Em seguida, em outro momento, de novo sem ser questionado, falou em entregar o mandato em 2026 para uma outra pessoa o cargo de presidente.