Se eleito, Lula indica que talvez não dispute a reeleição em 2026

CATIA SEABRA
SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscou indicar nesta sexta-feira que talvez não tente a reeleição em 2026, caso seja eleito presidente neste ano. O petista tem 76 anos.
Em entrevista à rádio Metrópole, da Bahia, Lula buscou dar esse indicativo em quatro momentos da entrevista, mesmo não tendo sido questionado sobre o tema.
Em um primeiro momento, disse que é preciso formar novos quadros políticos para as próximas eleições a presidente. Depois, afirmou que tem apenas quatro anos para deixar o país "tinindo".
Mais à frente, na mesma entrevista, repetiu: "Só tenho quatro anos, só tenho quatro anos". Em seguida, em outro momento, de novo sem ser questionado, falou em entregar o mandato em 2026 para uma outra pessoa o cargo de presidente.
"Sonho todo dia. Quando chegar 31 de dezembro de 2026, que a gente for entregar esse mandato para outra pessoa, esse país estará bem", afirmou o petista.