Ricardo Ferraço se reúne com Casagrande no Palácio Anchieta e anúncio sobre vice se aproxima

Ricardo Ferraço passou um tempo no DEM, que depois virou União Brasil, e está de volta ao PSDB Crédito: Pedro França

Além de Ricardo, o presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite , o presidente estadual do Cidadania, Fabrício Gandini , e o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, participaram do encontro, que terminou no início da tarde.

Casagrande disse à coluna, ao sair do Palácio, que o martelo ainda não foi batido porque ele precisa conversar com outros aliados.

É justamente o que partidos da base consultados pela coluna disseram. O governador quer falar com todos antes para que o anúncio não soe como imposição. Mas ninguém duvida que isso vá ocorrer, mais cedo ou mais cedo.

"Foi boa a conversa (com Ricardo). A gente conversa há bastante tempo, temos uma boa relação", resumiu Casagrande.

Questionado sobre como seria ter um vice que já foi vice do ex-governador Paulo Hartung (então filiado ao MDB), o socialista preferiu não responder, mas acabou dando uma pista: "Não tenho a decisão concluída, preciso de mais algumas horas".

A mesma lógica vale para a declaração pública de Casagrande em relação à parceria com a senadora Rose de Freitas (MDB), outra pré-candidata à reeleição.

Não é segredo para ninguém que a emedebista é apoiada por Casagrande e vice-versa. Mas o governador disse que precisa de tempo para conversar com outros partidos a respeito. Quanto tempo?

“Até semana que vem”, respondeu o próprio socialista.

Ele lembrou que o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (PP) também gostariam da vaga.

Certamente a menção foi apenas uma deferência a eles.

VICE

Vandinho e Gandini disseram, após o encontro com Casagrande, que a federação PSDB-Cidadania reforçou os pontos já anunciados em carta pública divulgada no último dia 5.

Os dois partidos exigem, por exemplo, participação na chapa majoritária – com candidatura a vice ou a senador – para apoiar um nome na corrida pelo Palácio Anchieta.