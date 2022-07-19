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Eleições 2022

Ricardo Ferraço se reúne com Casagrande no Palácio Anchieta e anúncio sobre vice se aproxima

Ex-senador e líderes partidários de PSB, PSDB e Cidadania conversaram por cerca de uma hora. Tucano é franco favorito para ser vice na chapa do governador do ES

Públicado em 

19 jul 2022 às 13:46
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço assumiu presidência estadual do DEM
Ricardo Ferraço passou um tempo no DEM, que depois virou União Brasil, e está de volta ao PSDB Crédito: Pedro França
O ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) reuniu-se nesta terça-feira (19) com o governador Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta. O tucano é o nome dado como certo por apoiadores do socialista, e não somente por eles, como o vice na chapa de Casagrande, que é pré-candidato à reeleição.
Além de Ricardo, o presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, o presidente estadual do Cidadania, Fabrício Gandini, e o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, participaram do encontro, que terminou no início da tarde.
Casagrande disse à coluna, ao sair do Palácio,  que o martelo ainda não foi batido porque ele precisa conversar com outros aliados.
É justamente o que partidos da base consultados pela coluna disseram. O governador quer falar com todos antes para que o anúncio não soe como imposição. Mas ninguém duvida que isso vá ocorrer, mais cedo ou mais cedo.
"Foi boa a conversa (com Ricardo). A gente conversa há bastante tempo, temos uma boa relação", resumiu Casagrande. 
Questionado sobre como seria ter um vice que já foi vice do ex-governador Paulo Hartung (então filiado ao MDB), o socialista preferiu não responder, mas acabou dando uma pista: "Não tenho a decisão concluída, preciso de mais algumas horas".
A mesma lógica vale para a declaração pública de Casagrande em relação à parceria com a senadora Rose de Freitas (MDB), outra pré-candidata à reeleição.
Não é segredo para ninguém que a emedebista é apoiada por Casagrande e vice-versa. Mas o governador disse que precisa de tempo para conversar com outros partidos a respeito. Quanto tempo?
“Até semana que vem”, respondeu o próprio socialista.
Ele lembrou que o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (PP) também gostariam da vaga.
Certamente a menção foi apenas uma deferência a eles.
VICE
Vandinho e Gandini disseram, após o encontro com Casagrande, que a federação PSDB-Cidadania reforçou os pontos já anunciados em carta pública divulgada no último dia 5.
Os dois partidos exigem, por exemplo, participação na chapa majoritária – com candidatura a vice ou a senador – para apoiar um nome na corrida pelo Palácio Anchieta.
O presidente estadual do PSB já elenca MDB, PSDB e Cidadania como integrantes da ampla aliança que trabalha em prol da reeleição do atual governador. Ou seja, é mesmo apenas questão de tempo e de formalidade.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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