Guerra santa: a disputa por lideranças evangélicas na eleição no ES

Fiéis em culto evangélico: templos viram alvo de políticos na busca por eleitores Crédito: Pixabay

No sábado (16), foi a vez do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) se divulgar em fotos com o presidente da Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus Ministério Madureira, pastor Marcos Menegone.

Erick e Audifax são pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. Evangélicos – o deputado estadual é da Assembleia de Deus e o ex-prefeito, da Igreja Batista – eles querem conquistar os votos dos eleitores desse segmento.

O presidente da Assembleia Legislativa tem embalado a pré-campanha no ritmo do slogan do Republicanos, "o verdadeiro partido conservador do Brasil". O Republicanos surgiu por iniciativa de líderes da Igreja Universal e é presidido por um bispo licenciado da IURD, o deputado federal Marcos Pereira.

No gabinete da presidência da Assembleia, Erick realiza orações com religiosos frequentemente e divulga as imagens nas redes sociais.

Audifax está num partido de esquerda, espectro que perdeu espaço entre os evangélicos, mas faz questão de se apresentar como "de esquerda, de centro e de direita" ao mesmo tempo.

Enquanto isso, o governador Renato Casagrande (PSB), católico, não deixa de flertar com os evangélicos.

O presidente tem usado a marcha como palanque eleitoral, sem nenhuma objeção dos líderes religiosos, muito ao contrário.

O pastor que declarou apoio a Erick Musso, José Wellington Júnior, por exemplo, fez o mesmo gesto em relação ao presidente da República.

É legítimo, obviamente, que evangélicos ou quaisquer outros segmentos da sociedade queiram se ver representados na política partidária.

É inusitado, no entanto, que pareça não haver um limite ético para tentar exercer influência sobre o eleitorado. Nem todo evangélico é bolsonarista, embora, sim, como mostra o Datafolha, o presidente se saia melhor entre eles.

Não sou teóloga nem nada, mas lembro das histórias da Bíblia em que Jesus oferecia a outra face e impedia apedrejamentos. Ficou bravo uma vez, contra os vendilhões do templo.

Não se pode achar que ao atrair a simpatia de um ou outro pastor, por mais poderoso que ele seja, isso signifique garantir votos dos fiéis. Os evangélicos não são uma massa uniforme, que fazem tudo que é ordenado do púlpito.

COORDENADOR DE CAMPANHA VIRA CHEFE NA ASSEMBLEIA

O servidor comissionado Wilder Barboza dos Santos, que até então era assessor no gabinete do deputado estadual Erick Musso (Republicanos), foi nomeado, nesta segunda-feira (18), como chefe da Comunicação Social da Presidência.

O ato é assinado por Erick, que comanda o Legislativo estadual. Wilder apareceu em vídeo recentemente ao lado do parlamentar avisando que não vai mais disputar uma cadeira de deputado estadual.

Em vez disso, vai participar da coordenação da campanha de Erick Musso na disputa pelo governo do estado.

No vídeo, Erick agradece ao aliado e diz que está "pegando um pouquinho o Wilder do pessoal do Caparaó".

O cargo de chefia não está entre os que podem ser ocupados pelos chamados "assessores externos", que não dão expediente na Casa e sobre os quais não há controle de presença.