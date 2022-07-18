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Marcha para Jesus

Motociata, culto e café: o que se sabe sobre a visita de Bolsonaro ao ES

Presidente vai passar por Vitória, Vila Velha e Guarapari durante vinda ao Estado, marcada para sábado (23)
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

18 jul 2022 às 13:03

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 13:03

O presidente Jair Bolsonaro em discurso na Marcha para Jesus, em São Paulo
O presidente Jair Bolsonaro em discurso na Marcha para Jesus, em São Paulo Crédito: Wagner Origenes/ Futura Press/ Folhapress
A vinda do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Espírito Santo está tomando forma. Agendada para o próximo sábado (23), ela deve ter três momentos, incluindo uma motociata do Aeroporto de Vitória até o pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari.  O chefe do executivo federal tem rodado outras cidades do país participando de eventos similares. A vinda ao Estado ainda não consta na agenda oficial do presidente, mas é dada como certa por aliados.
Segundo o ex-deputado e pré-candidato ao governo do Estado Carlos Manato, a chegada de Bolsonaro deve acontecer por volta das 9h. O plano é que ele seja recebido por cerca de 400 pessoas, entre autoridades políticas e religiosas, em uma área de eventos anexa ao aeroporto, durante um café da manhã de boas-vindas. O evento será fechado para convidados.
Enquanto isso, do lado de fora, haverá a concentração de motociclistas para a motociata.  A previsão é de que os apoiadores e o presidente, de moto, saiam às 11 horas do local e percorram a Avenida Dante Michelini e a Terceira Ponte. A motociata seguirá até o pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari,  e retornará para Vitória, novamente passando pela ponte, até a Praça do Papa.
A presença do presidente também é esperada na Marcha Para Jesus, que deve sair às 13 horas do posto Moby Dick, em Vila Velha em direção à Praça do Papa, em Vitória, onde haverá uma estrutura para que o presidente discurse. Estão previstas pregações e shows gospel tanto em trios elétricos durante a marcha quanto no palco. O evento é organizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp).
"Durante a marcha, o presidente pode falar umas palavras, mas sem cunho político. Será uma marcha com zero política, sem faixa, é um momento religioso", afirma Manato.
Bolsonaro deve deixar o Estado ainda no sábado (23) e seguir para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o lançamento oficial de sua pré-candidatura à presidência no domingo (24).

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