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Inquérito

Denúncia contra Bolsonaro por homofobia é enviada à PGR

Notícia-crime foi levada ao Supremo pela vereadora paulista Erika Hilton, após discurso feito pelo presidente em evento evangélico no Maranhão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2022 às 20:29

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 20:29

BRASÍLIA - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) a notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentada pela vereadora Erika Hilton (PSOL-SP). O ofício enviado pela parlamentar sugere que o chefe do Executivo tenha cometido o crime de homofobia.
Trata-se de um discurso feito por Bolsonaro durante um evento evangélico no interior do Maranhão, em Imperatriz, nesta quarta-feira (13). "Nós queremos é que o Joãozinho seja Joãozinho a vida toda", sugeriu o presidente. "A Mariazinha seja Maria a vida toda", além de reforçar o conceito defendido por ele como único modelo de família: "homem, mulher".
O presidente Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro defendeu modelo único de família, em evento no interior do Maranhão: "Homem, mulher" Crédito: Alan Santos / PR
Para a autora da denúncia, a declaração dada pelo mandatário "associa membros da comunidade LGBTQIA+ ao erro, à perversão e à prática de comportamentos negativos e desagradáveis à sociedade", diz no texto.
Além disso, em sua queixa-crime, Hilton alega que as manifestações proferidas pelo presidente têm potencial de "discriminação e preconceito", por causa da influência que ele detém. "Apontam com desdém e desrespeito a existência de pessoas com orientação sexual e identidade de gênero distintas do padrão heteronormativo", diz.
A peça assinada pelos advogados Flavio Siqueira Junior e Lucas de Santana Módolo defende que o chefe do Executivo cometeu graves violações à legislação penal.
Agora, o procurador da República, Augusto Aras, deve analisar, a partir das provas anexadas na notícia-crime, se há elementos suficientes para a abertura de uma investigação contra Bolsonaro A ministra ainda determinou um prazo de 15 dias para que a PGR conclua o pedido de abertura do inquérito criminal.

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