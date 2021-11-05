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Homofobia ou liberdade de expressão? Quando sua "opinião" incentiva um crime

Comentários preconceituosos de cunho homofóbico e racista ultrapassam a liberdade de expressão por violarem direitos das pessoas; entenda no vídeo
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

05 nov 2021 às 15:04

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:04

Com certa frequência ouvimos comentários preconceituosos de pessoas que alegam estar expondo apenas um ponto de vista ou exercendo a liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal
Mas será que quando uma opinião incentiva um crime ou fere o direito de outra pessoa, isso está dentro da liberdade de expressão?
Recentemente, o senador Fabiano Contarato (Rede) acionou a Justiça pedindo uma indenização por danos morais do empresário Otávio Fakhoury, após ele postar no Twitter um comentário homofóbico contra o parlamentar. 
Quem também se envolveu em um episódio parecido foi o jogador de vôlei Maurício de Souza, desligado do Minas Tênis Clube depois de fazer um comentário criticando um beijo gay em uma história em quadrinhos. 
Os casos levantaram debates nas redes sociais sobre liberdade de expressão. Confira o vídeo acima. 

Veja Também

Caso Maurício Souza: liberdades e suas consequências

Quando uma opinião é criminosa ela rompe o limite da liberdade de expressão

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Homossexualidade Liberdade de expressão Constituição Federal Orgulho gay LGBTQIA+
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