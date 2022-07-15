Bolsonaro relembra facada ao voltar a Juiz de Fora e faz crítica ao STF

O chefe do Executivo disse ter passado um "calvário" dentro do hospital. "Dizem os médicos que facada é mais grave que tiro", afirmou em culto da Assembleia de Deus.

Aos evangélicos, Bolsonaro ainda voltou a levantar suspeitas, sem apresentar provas, sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro. "Eu acho que ganhei no primeiro turno as eleições de 2018, mas deixa para lá. Estou há três anos e meio sem um dia de paz, mas entendo que é missão", declarou, antes de ir à Santa Casa de Juiz de Fora, local em que recebeu o primeiro atendimento médico após a facada.