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Eleições 2022

Bolsonaro relembra facada ao voltar a Juiz de Fora e faz crítica ao STF

Presidente voltou ao local onde disse ter passado "calvário" e fez ataques indiretos a ministros do Supremo, durante culto na Assembleia de Deus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2022 às 15:13

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 15:13

JUIZ DE FORA - Na primeira viagem de seu mandato a Juiz de Fora (MG), cidade onde sofreu uma facada durante as eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso emocionado em que relembrou o episódio, detalhando seus momentos anteriores e posteriores.
O chefe do Executivo disse ter passado um "calvário" dentro do hospital. "Dizem os médicos que facada é mais grave que tiro", afirmou em culto da Assembleia de Deus.
Presidente Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro Crédito: Alan Santos / PR
Logo em seguida, reiterou críticas, embora indiretas, a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Tem alguns na Praça dos Três Poderes que querem ter poder absoluto. Eu venho falando há algum tempo: essas pessoas podem muito, mas não podem tudo", acrescentou.
Aos evangélicos, Bolsonaro ainda voltou a levantar suspeitas, sem apresentar provas, sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro. "Eu acho que ganhei no primeiro turno as eleições de 2018, mas deixa para lá. Estou há três anos e meio sem um dia de paz, mas entendo que é missão", declarou, antes de ir à Santa Casa de Juiz de Fora, local em que recebeu o primeiro atendimento médico após a facada.

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