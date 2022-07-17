Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em Fortaleza, Bolsonaro endossa vaias ao STF e pede apoio a aliados
Política

Em Fortaleza, Bolsonaro endossa vaias ao STF e pede apoio a aliados

Ainda segundo o presidente, a sua permanência no governo se deve à benção divina. "A minha permanência, a minha existência não seria possível sem a mão de Deus", disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2022 às 09:45

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 09:45

O presidente Jair Bolsonaro endossou vaias de apoiadores ao Supremo Tribunal Federal (STF) ontem (16) em Fortaleza, durante o evento Marcha Para Jesus, e pediu apoio a aliados políticos. "Essa é a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus", disse o presidente após seus apoiadores vaiarem uma fala na qual ele citava a Suprema Corte.
O presidente disse que os problemas enfrentados por seu governo vêm de décadas, mas "hoje vocês sabem o que é a Câmara dos Deputados, o que é o Senado federal, o que é o Poder Executivo, e sabem também o que é o Supremo Tribunal Federal".
Presidente Jair Bolsonaro (PL), em visita à cidade de Natal (RN)
Presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR
O presidente também pediu apoio à pré-candidatura ao governo do Ceará do deputado federal licenciado Capitão Wagner (União Brasil). "Se o Brasil tem problema, chama o capitão. Se o Ceará tem problema, chama o capitão", disse. O bolsonarista Alex Ceará, pré-candidato a deputado estadual, também recebeu o aval do presidente durante o evento com evangélicos. Outros políticos apoiadores foram citados diante de uma multidão.
Aos evangélicos, Bolsonaro voltou a citar a facada sofrida em Juiz de Fora (MG), durante a campanha de 2018, e disse que sobreviveu pela proteção de Deus. "Isso não é sorte, isso é a mão de Deus". Ainda segundo o presidente, a sua permanência no governo se deve à benção divina. "A minha permanência, a minha existência não seria possível sem a mão de Deus", disse.
O presidente também exaltou as ações de seu governo para ajudar na recuperação da economia após a pandemia do coronavírus. "Criamos programas para que não perdemos empregos no Brasil. Hoje vocês veem a economia reagindo, passamos agora há pouco da 13ª para a 10ª economia do mundo".
Em referência ao projeto de lei que estabeleceu um teto de 18% para os combustíveis, energia, telecomunicações e transporte, o presidente ressaltou que junto com o Congresso, fez sua parte para possibilitar a redução do preço dos combustíveis.
Essa foi a primeira vez que o presidente participou do evento na cidade. Também estiveram em Fortaleza a deputada Carla Zambelli (PL-SP), o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, e o pré-candidato ao governo cearense, Capitão Wagner (União Brasil)
Às vésperas da eleição e em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro se dedica a agendas pelo Nordeste para tentar melhorar seu desempenho nas sondagens eleitorais. Pela manhã, o presidente esteve em Natal, no Rio Grande do Norte, onde participou de uma missa.

Veja Também

Contestação de resultado das urnas na Justiça é rara e tem barreiras

Prefeito do Maranhão tem prisão pedida um dia após ir a motociata com Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados