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Fraude em licitação

Prefeito do Maranhão tem prisão pedida um dia após ir a motociata com Bolsonaro

Na ação, apresentada nesta quinta-feira (14), Ramos é acusado de participação em um esquema de fraude em licitação na área de limpeza na cidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2022 às 19:29

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 19:29

Um dia após ter participado de uma motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Imperatriz, o prefeito da cidade maranhense, Assis Ramos (União Brasil), foi alvo de um pedido de prisão pelo Ministério Público do estado.
Na ação, apresentada nesta quinta-feira (14), Ramos é acusado de participação em um esquema de fraude em licitação na área de limpeza na cidade.
Presidente Jair Bolsonaro durante motociata em Imperatriz, no sul do Maranhão
Presidente Jair Bolsonaro durante motociata em Imperatriz, no sul do Maranhão Crédito: @Jair Bolsonaro no Facebook
Ao todo, foram oferecidas 11 denúncias contra o prefeito e outras autoridades do município. De acordo com a Procuradoria Geral de Justiça, responsável pela ação, Ramos comanda o núcleo político do esquema.
"[O prefeito] desempenha um papel de direção na empreitada criminosa ao praticar diversas ilegalidades como ordenador de despesa, especialmente na condução de processos licitatórios fraudulentos realizados no referido município", diz a peça acusatória.
O prefeito, que nega as acusações, declarou apoio a Bolsonaro. O sul do Maranhão, que tem em Imperatriz seu principal polo, é uma rara região onde o presidente rivaliza em apoio com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste.

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